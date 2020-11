Seful de la spitalul Filantropia da vina pe pandemie pentru dezinfectantii cumparati la un pret de cinci ori mai mare

Managerul Spitalului Filantropia din Capitala, Dan Simpalean, spune ca un control al Curtii de Conturi din vara nu a taxat faptul ca spitalul a cumparat dezinfectanti la un pret de cinci ori mai mare fata de alte unitati medicale, in luna martie.

"Deja am reusit sa implementam o parte din propunerile in legatura cu optimizarea activitatii transmise de Curtea de Conturi, in sensul de a constitui stocuri suficiente de echipamente, materiale sanitare si medicamente, in scopul evitarii achizitiei acestora la preturi exagerat de mari, asemenea situatiei de facto prezentata de dumneavoastra cand am achizitionat galetuse anul trecut la un pret mediu de 190 de lei si am fost nevoiti in primul val de pandemie sa cumparam la suprapret de 650 de lei", a declarat Simpalean.

Spitalul Filantropia a platit 25.000 de euro pe 190 de galetuse de dezinfectant Incidin Active 1,5 kg in martie 2020. Simpalean spune ca acest lucru n-a fost taxat de un control al Curtii de Conturi. Curtea de Conturi ar fi spus ca "a utilizat resursele si fondurile publice avand ca destinatie prevenirea si combaterea pandemiei de COVID-19, in conformitate cu principiile legalitatii, regularitatii, economicitatii, eficientei si eficacitatii, nefiind constatate abateri in acest sens". In martie 2020, si alte firme au luat, in primul val al pandemiei, acelasi produs, Incidin Active 1,5 kg, la un pret de cinci ori mai mic.