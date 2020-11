Situatie critica in Capitala: rata de incidenta de peste patru cazuri la mia de locuitori. Numar urias de noi infectari cu coronavirus

Municipiul Bucuresti a raportat miercuri, 4 noiembrie, nu mai putin de 1.514 cazuri noi de infectare cu coronavirus, ajungand la un total de 39.164 de cazuri de la inceputul pandemiei. Capitala a trecut astfel de o incidenta de patru cazuri la mia de locuitori.

In acest moment, Municipiul Bucuresti inregistreaza o incidenta a cazurilor in ultimele 14 zile de 4,24 de cazuri la mia de locuitori. Asta dupa ce in ultimele 24 de ore au fost raportate un numar record de cazuri noi, 1.514. Miercuri au fost raportate un numar record de imbolnaviri, 8.651, la nivelul intregii tari.