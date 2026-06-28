Sondaj de opinie publicat de Sebastian Ghiță: AUR - 47%, PSD și PNL - 16%. "Pe Bolojan îl susține Ursula, pe Grindeanu îl susține Trump"
Postat la: 28.06.2026 |
Sebastian Ghiță afirmă, într-o postare în care prezintă rezultate ale unor sondaje pe care spune că le-a comandat, că AUR ar avea 47% din intențiile de vot, în timp ce PSD și PNL ar fi cotate cu câte 16%. El susține că partidele „Pro Occident" trebuie să ajungă la o soluție de guvernare și îl indică pe președintele Nicușor Dan drept cel care ar trebui să „impună Interesul României".
„Am comandat niște sondaje de opinie ca să pot înțelege mai bine evoluția societății în România!", a scris Ghiță. Potrivit cifrelor publicate de acesta, „AUR - 47% / PSD - 16% / PNL - 16% / USR - 8% / SENS - 7%".
Postarea nu include date despre institutul care ar fi realizat cercetarea, perioada de culegere a datelor, dimensiunea eșantionului, marja de eroare sau metodologia folosită. Referindu-se la Ilie Bolojan, Ghiță a susținut: „Bolojan are 14% încredere! Nu este Salvatore della Patria!" În același mesaj, el afirmă că „Partidele Pro Occident SUNT OBLIGATE să ajungă la o soluție de guvernare".
Ghiță face și prognoze pentru viitoarele alegeri parlamentare: „USR și UDMR nu vor mai intra în Parlament la viitoarele alegeri. PSD și PNL vor avea scoruri extrem de mici!" El susține că actualul context politic ar putea fi rezolvat printr-o formulă de negociere între partide. „Soluția matematică nu este așa de complicată pentru cine a avut de-a face cu Teoria Jocurilor!", a scris acesta.
Postarea conține și o serie de afirmații despre pozițiile partidelor și ale unor lideri politici: „PSD nu vrea cu USR! USR nu vrea cu PSD! PSD nu vrea cu Bolojan! PNL nu vrea cu Grindeanu! Nimeni nu vrea cu AUR! AUR nu vrea cu nimeni! Suma acestor non-alegeri are însă un numitor comun", a adăugat Ghiță. În același context, el a scris: „Pe Bolojan îl susține Ursula. Pe Grindeanu îl susține Trump." Postarea nu oferă alte explicații sau dovezi pentru aceste afirmații.
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