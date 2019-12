Tensiuni in Parlament pe tema dublarii alocatiilor. PNL a cerut retrimiterea in comisii, propunerea a fost respinsa

PNL a cerut, miercuri, retrimiterea in comisii a proiectului de lege privind dublarea alocatiilor pentru copii, propunerea fiind insa respinsa. Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a arugmentat ca este nevoie de un punct de vedere al noului guvern si de fisa fiscala.

"Propun retrimiterea la comisii a proiectului privind cresterea alocatiilor. Argument: solicitarea pentru un punct de vedere al noului guvern si fisa fiscala", a declarat Florin Roman. In replica, liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, i-a acuzat pe liberali ca nu isi doresc majorarea alocatiilor pentru copii.

"Este o initiativa a grupului PSD din Camera Deputatilor, adoptata in comisia de munca, iar colegii de la PNL doresc ca aceste alocatii sa nu se majoreze. PNL a cerut in februarie dublarea alocatiilor, iar Guvernul PSD a gasit resurse.

PSD propune azi dublarea alocatiilor si consider ca guvernul are obligatia de a gasi resurse financiare. In opozitie PNL e populist iar cand e la putere cauta motive sa nu implementeze aceste majorari", a spus Simonis.

Deputatul UDMR Szabo Odon a anuntat ca parlamentarii Uniunii vor vota pentru retrimiterea la comisie, dar apoi vor vota dublarea alocatiei.

Propunerea a fost supusa la vot, dar a fost respinsa cu 125 de voturi "impotriva", 124 "penstru" si opt abtineri. Asadar, legea urmeaza sa fie dezbatuta si supusa votului final.

Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a votat, marti, un raport de adoptare pentru proiectul de lege ce prevede dublarea alocatiei pentru copiii intre 2 si 18 ani la 300 de lei si la 600 de lei pentru copiii cu handicap.

Printr-un amendament propus la proiect de presedintele Comisiei pentru munca, deputatul PSD Adrian Solomon este prevazuta majorarea cuantumului alocatiei de stat pentru copii astfel:

600 de lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau 3 ani, in cazul copilului cu handicap;

300 de lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani;

600 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 si 18 ani, in cazul copilului cu handicap

Proiectul a fost adoptat de Senat pe 11 martie.