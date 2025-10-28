Trafic de ketamină din cabinete veterinare și adăposturi pentru animale

Deputatul Aurora Tasica Simu a atras atenția asupra unei probleme serioase care privește bunăstarea câinilor fără stăpân și siguranța medicamentelor veterinare. Într-o interpelare adresată Guvernului și ANSVSA, aceasta a solicitat clarificări privind utilizarea ketaminei în gestionarea câinilor fără stăpân și a subliniat suspiciunile cu privire la traficul ilegal al acestei substanțe. În intervenția sa din Parlamentul României, Aurora Tasica Simu a declarat:

"Obiectul interpelării mele este utilizarea ketaminei în gestionarea câinilor fără stăpân. Este o întrebare mai mult adresată ANSVSA. Stimate domnule prim-ministru, având în vedere responsabilitățile ANSVSA în domeniul siguranței medicamentelor veterinare și al gestionării sănătății animalelor și, totodată, datorită suspiciunilor ridicate de cetățeni cu privire la traficul de ketamină care are ca sursă de proveniență cabinetele veterinare și centrele sau adăposturile de gestionare a câinilor fără stăpân, vă solicit să îmi comunicați următoarele informații:

Cantitatea totală de ketamină utilizată la nivel național în perioada 2024-2025 privind activitățile legate de capturarea, tranchilizarea, eutanasia și gestionarea câinilor fără stăpân.

Situația detaliată pe județe sau UAT-uri privind utilizarea ketaminei în scopurile menționate.

Care sunt procedurile oficiale și cadrul legal aplicabil privind utilizarea ketaminei de către serviciile de ecarisaj sau de către medicii veterinari implicați în gestionarea câinilor fără stăpân pe teren, în cabinete veterinare și în centre sau adăposturi.

Vă rog să îmi comunicați dacă există mecanisme de monitorizare și control pentru a preveni eventualele abuzuri sau utilizarea neconformă a ketaminei în acest context, care sunt acestea și cum sunt efectuate verificările.

Consider că aceste date sunt esențiale pentru a înțelege modul în care este aplicată legislația privind protecția animalelor, siguranța utilizării produselor farmaceutice cu regim special și pentru a înțelege cum ajung aceste produse pe piața neagră din România. Întrucât cetățenii reclamă faptul că ketamina folosită în adăposturile publice în realitate nu este folosită pentru a eutanasia animalele din aceste centre de exterminare, ci, de fapt, este traficată pe piața neagră. Având în vedere importanța subiectului și necesitatea unei aplicări riguroase a legislației, vă solicit un răspuns detaliat în termenul prevăzut de lege."