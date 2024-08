Trooper a lansat un nou single de pe albumul "Mihai Viteazul: Poemele Românilor" - ÎN LUMEA ASTA MARE

Coiotu' a declarat: „Era momentul să lansăm cel de-al doilea single de pe viitorul album Trooper. Ne-a fost extrem de greu să alegem piesa. Ne-a luat în jur de trei săptămâni să decidem. Iubim fiecare melodie în parte. Au o încărcătură specială și te poartă prin multe stări. Sper să vă placă 'În lumea asta mare' și să o puneți în playlistul vostru pe repeat. Nu uitați că în 10 noiembrie, la Sala Palatului, avem cea mai importantă întălnire de până acum!"

LINK - https://www.youtube.com/watch?v=Vih4e9ECxcM



Lansarea oficială a noului material discografic va avea loc în 10 noiembrie la Sala Palatului din București.



„A sosit momentul pentru albumul Trooper cu numărul 11! Normal că trebuie să aibă și o lansare monumentală! Vom încheia trilogia „Poemele" cu albumul „Mihai Viteazul - Poemele Românilor". Am simțit că a sosit momentul pentru acest pas. În 2009, am început povestea trilogiei cu albumul „Vlad Țepeș - Poemele Valahiei", în 2018 am lansat „Ștefan cel Mare - Poemele Moldovei", iar acum, iată, Mihai Viteazul încheie povestea. Este ultimul capitol. Au trecut ceva anișori între albume, însă știu cât de mult iubesc fanii Trooper aceste discuri. Momentul trebuia marcat la nivel mare, așa cum simt că așteaptă toată lumea! Prin urmare, în 10 noiembrie 2024, strigăm adunarea la Sala Palatului din București. Vom susține un show gigant în care vom include piese din întreaga trilogie, plus un scurt set „Best Of". Totul simfonic! Sper să ne fiți alături și de data asta. Știm deja cum va arăta scena, știm ce vom cânta, știm ce surprize vă pregătim! Ne vedem în 10 noiembrie 2024 pentru ultimul capitol: „Mihai Viteazul - Poemele Românilor". - declară Alin Coiotu' Dincă, solistul Trooper.



Trooper vă urca pentru a doua oară pe scena Sălii Palatului, pe data de 10 noiembrie 2024, într-un concert de poveste. Având alături și de această dată o orchestră simfonică, trupa pregătește un maraton care combină variante electrice și simfonice ale celor mai iubite pasaje din toată trilogia poemelor, alături de cele mai iubite hituri ale lor, nelipsite din orice concert. Dacă simfonicul din toamnă a însemnat pentru cei cinci cel mai mare concert pe care l-au susținut în cei 28 de ani de carieră, aceștia au promis că pe 10 noiembrie vor face un show și mai mare. Biletele sunt acum disponibile pe platforma iaBilet.ro, la un preț promoțional.



Bilete: https://www.iabilet.ro/bilete-trooper-simfonic-lansare-album-mihai-viteazul-poemele-romanilor-93172/