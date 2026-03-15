Tucker Carlson despre cele două grupuri care conduc acest război mondial și care sunt scopurile unui post-conflict apocaliptic

În introducerea la ultima sa emisiune, la care l-a avut invitat pe colonelul Douglas MacGregor, Tucker Carlson a făcut o descriere totală a războiului început cu atacarea Iranului de Statele Unite și Israel. Concluzia lui a fost ca asistam la un război religios, menit să instaureze o nouă ordine mondială:

„Sunt de fapt împărțiți în două grupuri. Unul este format din oameni motivați de impulsuri religioase. Aceasta ar include unii israelieni, unii evrei religioși, nu toți, dar unii. Și aceasta ar include unii creștini, creștini sioniști. Și ambele grupuri cred că ajută la accelerarea sfârșitului istoriei. Armaghedonul, sfârșitul timpurilor, întoarcerea lui Mesia, oricum vreți să o descrieți. Dar ambele grupuri cred că istoria este liniară. A început într-un loc și ajunge în altul odată cu întoarcerea lui Dumnezeu pe pământ. Și apoi istoria se termină și suntem mântuiți sau condamnați, depinde. Deci aceasta este ideea de bază.

Și ambele grupuri par să aibă impresia că pot forța mâna lui Dumnezeu, că pot realiza acest lucru printr-un act de voință sau violență. Adică, ambele grupuri cred, la un anumit nivel, că sunt Dumnezeu, ceea ce nu sunt. Nu sunt la conducerea istoriei. Și nu poți forța mâna lui Dumnezeu. El este la conducere, nu tu. Dar ambele grupuri au pierdut din vedere acest lucru. Deci acesta este motivul lor.

Și apoi există susținători seculari ai războiului, promotori ai războiului, planificatori ai războiului. Și viziunea lor, deși nu este strict religioasă, nu este chiar atât de diferită. Ar dori să inaugureze o conducere prin tehnologie - fie că este vorba de supraveghere în masă, fie că este vorba de transumanism, fuziunea dintre om și mașină, dar și conducerea pământului prin tehnologie. Și există o mulțime de oameni care își doresc acest lucru și o mulțime de oameni care cred că este inevitabil. Și acesta este momentul în care acea eră a istoriei începe cu acest război.

Așadar, repet, acesta nu este un război limitat la regiune [Orientul Mijlociu]. Acesta nu este un război între Statele Unite, Israel și Iran. Acesta nu este un război conceput pentru a împiedica un stat necinstit să obțină arme nucleare. Nu a fost niciodată asta. Acesta este un război conceput pentru a inaugura o nouă eră a omenirii, o nouă perioadă în istorie, o lume nouă. Așadar, războaie de acest gen sunt fundamental de natură teologică. Aceasta este TEOLOGIE. Fie că este seculară sau religioasă, este totuși teologie. Acestea sunt DOGME. Aceasta este o ESCATOLOGIE. Și războaie de acest gen nu se rezolvă rapid, pentru că nu vorbim doar despre dezarmarea unui nebun. Vorbim despre schimbarea naturii vieții pe această planetă pentru totdeauna." (Traducere de Adrian Pătrușcă)