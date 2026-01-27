UE lansează W Social: o rețea socială cenzurată din start, răspuns progresist la victoria lui Elon Musk pe X
Postat la: 27.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
În contextul în care Uniunea Europeană, dominată de elite progresiste, recunoaște tacit înfrângerea în fața platformei X a lui Elon Musk - care a rezistat presiunilor de cenzură și a promovat libertatea de exprimare -, se lansează acum un nou proiect de rețea socială, W Social, conceput ca un instrument de control informațional de la bun început.
Această inițiativă, susținută de birocrați și ideologi europeni, mizează pe o cenzură preemptivă, bazată pe așa-zise „valori verificate" - adică pe impunerea unei agende ideologice stricte, unde doar opiniile aprobate de establishment au loc să fie exprimate. Utilizatorii vor fi obligați să se identifice cu documente de identitate reale, facilitând astfel monitorizarea, amendarea și chiar închiderea conturilor (sau mai rău, la închisoare) pentru cei care îndrăznesc să deranjeze narativa oficială. Proiectul, condus de Anna Zeiter, o fostă executivă de la eBay, integrează o echipă tehnică din Ucraina, într-un mediu geopolitic instabil, unde dependențele tehnologice și controlul fluxurilor de informații devin arme strategice pentru a consolida puterea europeană, după cum notează publicația elvețiană Bilanz.
W Social, prezentat ca un concurent al X-ului, este de fapt un efort al UE de a construi o rețea socială cenzurată din start, menită să reducă independența Europei față de platformele americane libere, dar să o înlocuiască cu un sistem de supraveghere totală. Scopul declarat este de a controla fluxurile de informații, sub pretextul combaterii dezinformării, dar în realitate pentru a impune o viziune unică asupra a ceea ce este „acceptabil".
Anna Zeiter, în vârstă de 46 de ani și stabilită la Zürich, a fost timp de unsprezece ani și jumătate o figură-cheie la eBay, unde a gestionat operațiunile internaționale și protecția datelor globale. Acum, ea preia rolul de arhitect al acestei rețele europene, care reprezintă un pas major în tentativa UE de a scăpa de dependența tehnologică față de SUA, dar doar pentru a o înlocui cu un control intern draconic. Într-un scenariu de escaladare a tensiunilor geopolitice, cum ar fi cel legat de Groenlanda, platforme precum X ar putea rămâne libere, în timp ce W Social ar servi ca un canal de propagandă europeană, filtrat și verificat de sus în jos.
Noua rețea, denumită W Social, este prezentată cu un joc de cuvinte: „W vine de la We («noi») și de la marile întrebări ale jurnalismului: cine, ce, cum, când, unde, de ce?". Dar în engleză, cele două „V"-uri care formează W-ul înseamnă Values (valori) și Verified (verificat) - un eufemism pentru impunerea unor „valori" predefinite de progresiști, unde verificarea înseamnă cenzură automată a oricărei deviații de la linia oficială. Faptul că W vine înainte de X în alfabet este, desigur, un simbol al ambiției de a înlocui libertatea cu controlul.
Zeiter descrie W Social ca pe „o versiune mai bună a Twitter", unde „comunicarea pozitivă și respectuoasă trebuie încurajată" - un cod pentru suprimarea dezbaterilor aprinse sau a opiniilor disidente, sub masca civilității. Utilizatorii vor fi forțați să se identifice ca persoane reale, eliminând anonimitatea care protejează disidenții pe X, și permițând autorităților să îi identifice rapid pentru sancțiuni. Aceasta ar urma să stopeze conturile false și boții, dar în realitate va servi la multiplicarea controlului de stat asupra discursului. W Social promite să combată bulele informaționale prin afișarea intenționată de postări din alte „bule" - dar doar cele aprobate, evident, pentru a îndruma utilizatorii spre consensul dorit. Toate datele vor fi găzduite descentralizat în Europa, de companii europene, respectând strict legislația UE privind protecția datelor - ceea ce înseamnă, de fapt, un acces facil al guvernelor la informații personale pentru supraveghere. Versiunea beta este programată pentru februarie, iar lansarea publică până la sfârșitul anului, permițând o implementare rapidă a acestui sistem de cenzură.
De la început, W Social beneficiază de susținători din elitele progresiste: Consiliul Consultativ include fostul vicecancelar german Philipp Rösler (acum cetățean elvețian), Sandrine Dixson-Declève, președinta Clubului de la Roma, Cristina Caffara, președinta EuroStack - asociația celor 300 de CEO din tech -, plus doi foști miniștri suedezi. „Dacă Bruxelles-ul politic va posta pe W în loc de X, am câștigat deja mult", spune Zeiter, dezvăluind clar intenția de a canaliza discursul oficial prin această platformă controlată. „Iar cu EuroStack aducem de partea noastră lumea tech", adăugând un strat de influență corporatistă asupra cenzurii.
Finanțarea inițială vine în principal de la investitori suedezi din tech, inclusiv Ingmar Rentzhog, CEO și fondator al platformei de activism climatic „We Don't Have Time" din Stockholm - o entitate cu agendă progresistă clară. Pe parcurs, se planifică o rundă mai amplă de finanțare, consolidând legăturile cu interese ideologice.
Din punct de vedere juridic, W va fi o filială a „We Don't Have Time" cu sediul în Suedia, dar echipa va fi dispersată european: Chief Commercial Officer Johan Sundstrand, un antreprenor din Londra, echipa tehnică în Ucraina - o alegere riscantă în contextul războiului, unde dependențele pot fi exploatate -, plus birouri la Berlin și Paris. Anna Zeiter rămâne la Zürich, unde a trecut testul de cetățenie elvețiană și așteaptă aprobarea federală, poziționându-se ca un pion cheie în acest efort de a construi o rețea socială europeană, dar una unde libertatea este sacrificată pe altarul „valorilor verificate".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ce spun rușii despre arma secretă americană folosită in Venezuela
Rusia dispune de toate capacitațile și tehnologiile necesare pentru a identifica noile tipuri de armament ale statelor s ...
-
Un preot de origine română din nordul Bucovinei a fost reținut. Ucrainienii vor să îl trimită pe front
Lucratorii Centrului Teritorial de Recrutare și Sprijin Social (TCR-SS) l-au reținut pe protoiereul Oleg Ostafiuc, preot ...
-
După Mercosur, Ursula von der Leyen anunță „mama tuturor acordurilor comerciale" cu India
Un acord de liber schimb dintre Uniunea Europeana (UE) și India ar putea sa fie semnat marți, in cadrul unui summit gazd ...
-
Argintul e o investiție cu mult mai valoroasă pe termen lung decat aurul. În 20 de ani raportul aur-argint se va inversa pe piata resurselor
Argintul a depașit pentru prima data in istorie 100$ pe uncie. Asta inseamna 2800 euro pe kilogram. Iar creșterea este a ...
-
Rivalii lui Florian Coldea mor pe capete. Decesul discret care a complicat lucrurile între-un dosar important
În luna noiembrie a anului trecut, unul dintre oamenii cheie din dosarul lui Florian Coldea a decedat. Este vorba ...
-
ONU publică un raport foarte grav: omenirea a atins un punct de cotitură ireversibil în ceea ce privește gestionarea apei potabile
Recent, un raport al ONU a tras un semnal de alarma de-a dreptul devastator cu privire la gestionarea globala a resursel ...
-
Criminalul în serie Marius Csampar spune că Mario Berinde a fost ucis pentru droguri și dezvăluie complicele ratat de anchetatori
Marius Csampar e unul din cei mai cunoscuți criminali in serie ai Romaniei, fiind eliberat in anul 2020, dupa ce a comis ...
-
Un bio-internet! Creierele noastre ar putea face parte dintr-o rețea vastă și invizibilă bazată pe unde electromagnetice
Cercetarii de la Princeton au gasit dovezi ca creierul uman emite unde electromagnetice de frecvența ultra-joasa, acțion ...
-
Misterul "Soarelui Albastru" a fost rezolvat după aproape 200 de ani de la producerea evenimentului care a înspăimântat Planeta
Evenimentul din 1831, in care Soarele a aparut albastru și temperaturile globale au scazut, a fost cauzat de o erupție m ...
-
În premieră o imagine la o rezoluție super-înaltă a unui atom cu detalii la scară cuantică
Oamenii de știința au dezvaluit imagini cu atomi la cea mai inalta rezoluție facuta vreodata care arata detalii la scara ...
-
S-a terminat! O baterie promite să schimbe regulile jocului în 2026: Încărcare în 5 minute și durată de viață de un secol
Industria vehiculelor electrice este obișnuita cu promisiuni ambițioase, insa rareori apar specificații care, cel puțin ...
-
Au fost desecretizate achizițiile României prin Programul SAFE. Miliarde de euro pentru apărare și infrastructură
Romania a obținut validarea integrala a primei tranșe de finanțare prin Programul SAFE, ceea ce deschide calea unor inve ...
-
Aici, Caramitru are dreptate: "Încă vorbim de bugetari, pensii speciale și de dosare cu șină. Nici nu își pot imagina ce se va întâmpla. E inimaginabil!"
Controversatul Andrei Caramitru are dreptate de data asta, in privinta impactului pe care-l va avea Inteligenta Artifici ...
-
Copernicus vine cu o profeție teribilă pentru România: Țara noastră va fi lovită de fenomene extreme și clima se va schimba radical
Conform noilor date Copernicus, 2025 a fost al treilea cel mai cald an inregistrat in Europa, martie stabilind un record ...
-
Un nou studiu susține că inteligența artificială dezvoltată în prezent se va lovi de un zid matematic
S-ar putea ca așa-zișii „agenți AI" pe care companiile din domeniul inteligenței artificiale pariaza miliarde de d ...
-
Noua șefă MI6 impune o zonă mai agresivă de acțiune, care ar putea merge până la operațiuni psihologice sau chiar stimularea panicii
Noua directoare a serviciului britanic de informații externe, Secret Intelligence Service (MI6), semnaleaza o schimbare ...
-
Cine este „Amelia", eleva virtuală care a devenit vedetă a extremismului online
Fenomenul ridica semne de intrebare privind raspandirea urii și manipularea digitala. „Amelia" este un avatar AI. ...
-
Experimentul care tâmpește: cum e să trăiești dacă temperatura din casă ar fi de 10 grade
Jurnalistul BBC James Gallagher a participat la un experiment pentru a ințelege cum reacționeaza corpul cand este expus ...
-
Ai simțit și tu vibrația fantomă? Știința explică misterul vibrațiilor inexistente ale telefonului mobil
Probabil ai simțit și tu acel tremur scurt in buzunar care te-a facut sa crezi ca ai primit un mesaj, doar ca sa descope ...
-
Cei mai bogați 12 miliardari ai planetei au o avere cât 4 miliarde de oameni din cei mai săraci
Într-un raport publicat in deschiderea Forumului Economic Mondial de la Davos, Oxfam a aratat ca averea miliardari ...
-
Adio șoferi șmecheri și dat la o parte cu flash-uri: 400 de camere radar pe autostrăzi. Când vor fi funcționale și cat de mari vor fi amenzile pentru "bombardierii" șoselelor
Traficul de mare viteza din Romania urmeaza sa fie supravegheat continuu. Autoritațile pregatesc implementarea unui ampl ...
-
Misterul Chivotului Legământului se adâncește pe măsură ce noi descoperiri remodelează scopul relicvei biblice
Un egiptolog a propus o interpretare noua asupra Chivotului Legamantului, sugerand ca acesta nu a fost doar un obiect sa ...
-
Controlul populației: Microsoft a oferit FBI acces la date criptate pe laptopuri cu Windows. Cum a fost posibil fără spargerea parolelor
Microsoft a confirmat ca a furnizat catre FBI cheile de recuperare necesare pentru a decripta informațiile de pe trei la ...
-
Bolojane, în Austria se face invers ca în România pentru că nu vor să distrugă țara: se reduce TVA-ul la alimente și scade drastic costul electricității
Guvernul Austriei a ajuns la un acord asupra unui pachet de reduceri fiscale și subvenții menit sa atenueze presiunea co ...
-
Controverse majore înainte de zborul spre Lună: NASA merge înainte cu misiunea, deși nava are o defecțiune critică
În timp ce NASA iși menține calendarul ambițios pentru urmatoarea misiune pe Luna, un conflict tot mai vizibil se ...
-
Se zguduie știința și religia: un fizician de la Harvard spune că știe distanța exactă la care se află Dumnezeu față de Pământ
Fizicianul Michael Guillén, fost profesor la Harvard, a lansat o ipoteza surprinzatoare care imbina știința cu re ...
-
SUA: Agenții ICE au arestat o fetiță de 2 ani și au deportat-o ilegal într-un alt stat. Avocat: „Lipsa de umanitate este dincolo de orice cuvinte"
Un copil de doi ani și tatal sau au fost reținuți joi de agenți federali de imigrare ICE in Minneapolis și transportați ...
-
Dr. Jack Kruse: Cum folosește DARPA câmpuri electromagnetice (EMF) pentru a-ți controla mintea VIDEO
Marty Bent, realizator de podcast cunoscut, il intervieveaza pe neurochirurgul Dr. Jack Kruse despre intersecția dintre ...
-
SUA se retrag din Organizația Mondială a Sănătății. Decizia pune în pericol sănătatea globală
Statele Unite ale Americii și-au finalizat retragerea din Organizația Mondiala a Sanatații, organism la a carui inființa ...
-
Schimbare radicală decisă la Bruxelles: internetul clasic va fi oprit. Cei care nu se vor adapta noilor tehnologii riscă să rămână offline
Pana in anul 2035, peisajul digital al Uniunii Europene va trece printr-o schimbare radicala, marcata de eliminarea defi ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu