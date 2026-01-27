În contextul în care Uniunea Europeană, dominată de elite progresiste, recunoaște tacit înfrângerea în fața platformei X a lui Elon Musk - care a rezistat presiunilor de cenzură și a promovat libertatea de exprimare -, se lansează acum un nou proiect de rețea socială, W Social, conceput ca un instrument de control informațional de la bun început.

Această inițiativă, susținută de birocrați și ideologi europeni, mizează pe o cenzură preemptivă, bazată pe așa-zise „valori verificate" - adică pe impunerea unei agende ideologice stricte, unde doar opiniile aprobate de establishment au loc să fie exprimate. Utilizatorii vor fi obligați să se identifice cu documente de identitate reale, facilitând astfel monitorizarea, amendarea și chiar închiderea conturilor (sau mai rău, la închisoare) pentru cei care îndrăznesc să deranjeze narativa oficială. Proiectul, condus de Anna Zeiter, o fostă executivă de la eBay, integrează o echipă tehnică din Ucraina, într-un mediu geopolitic instabil, unde dependențele tehnologice și controlul fluxurilor de informații devin arme strategice pentru a consolida puterea europeană, după cum notează publicația elvețiană Bilanz.

W Social, prezentat ca un concurent al X-ului, este de fapt un efort al UE de a construi o rețea socială cenzurată din start, menită să reducă independența Europei față de platformele americane libere, dar să o înlocuiască cu un sistem de supraveghere totală. Scopul declarat este de a controla fluxurile de informații, sub pretextul combaterii dezinformării, dar în realitate pentru a impune o viziune unică asupra a ceea ce este „acceptabil".

Anna Zeiter, în vârstă de 46 de ani și stabilită la Zürich, a fost timp de unsprezece ani și jumătate o figură-cheie la eBay, unde a gestionat operațiunile internaționale și protecția datelor globale. Acum, ea preia rolul de arhitect al acestei rețele europene, care reprezintă un pas major în tentativa UE de a scăpa de dependența tehnologică față de SUA, dar doar pentru a o înlocui cu un control intern draconic. Într-un scenariu de escaladare a tensiunilor geopolitice, cum ar fi cel legat de Groenlanda, platforme precum X ar putea rămâne libere, în timp ce W Social ar servi ca un canal de propagandă europeană, filtrat și verificat de sus în jos.

Noua rețea, denumită W Social, este prezentată cu un joc de cuvinte: „W vine de la We («noi») și de la marile întrebări ale jurnalismului: cine, ce, cum, când, unde, de ce?". Dar în engleză, cele două „V"-uri care formează W-ul înseamnă Values (valori) și Verified (verificat) - un eufemism pentru impunerea unor „valori" predefinite de progresiști, unde verificarea înseamnă cenzură automată a oricărei deviații de la linia oficială. Faptul că W vine înainte de X în alfabet este, desigur, un simbol al ambiției de a înlocui libertatea cu controlul.

Zeiter descrie W Social ca pe „o versiune mai bună a Twitter", unde „comunicarea pozitivă și respectuoasă trebuie încurajată" - un cod pentru suprimarea dezbaterilor aprinse sau a opiniilor disidente, sub masca civilității. Utilizatorii vor fi forțați să se identifice ca persoane reale, eliminând anonimitatea care protejează disidenții pe X, și permițând autorităților să îi identifice rapid pentru sancțiuni. Aceasta ar urma să stopeze conturile false și boții, dar în realitate va servi la multiplicarea controlului de stat asupra discursului. W Social promite să combată bulele informaționale prin afișarea intenționată de postări din alte „bule" - dar doar cele aprobate, evident, pentru a îndruma utilizatorii spre consensul dorit. Toate datele vor fi găzduite descentralizat în Europa, de companii europene, respectând strict legislația UE privind protecția datelor - ceea ce înseamnă, de fapt, un acces facil al guvernelor la informații personale pentru supraveghere. Versiunea beta este programată pentru februarie, iar lansarea publică până la sfârșitul anului, permițând o implementare rapidă a acestui sistem de cenzură.

De la început, W Social beneficiază de susținători din elitele progresiste: Consiliul Consultativ include fostul vicecancelar german Philipp Rösler (acum cetățean elvețian), Sandrine Dixson-Declève, președinta Clubului de la Roma, Cristina Caffara, președinta EuroStack - asociația celor 300 de CEO din tech -, plus doi foști miniștri suedezi. „Dacă Bruxelles-ul politic va posta pe W în loc de X, am câștigat deja mult", spune Zeiter, dezvăluind clar intenția de a canaliza discursul oficial prin această platformă controlată. „Iar cu EuroStack aducem de partea noastră lumea tech", adăugând un strat de influență corporatistă asupra cenzurii.

Finanțarea inițială vine în principal de la investitori suedezi din tech, inclusiv Ingmar Rentzhog, CEO și fondator al platformei de activism climatic „We Don't Have Time" din Stockholm - o entitate cu agendă progresistă clară. Pe parcurs, se planifică o rundă mai amplă de finanțare, consolidând legăturile cu interese ideologice.

Din punct de vedere juridic, W va fi o filială a „We Don't Have Time" cu sediul în Suedia, dar echipa va fi dispersată european: Chief Commercial Officer Johan Sundstrand, un antreprenor din Londra, echipa tehnică în Ucraina - o alegere riscantă în contextul războiului, unde dependențele pot fi exploatate -, plus birouri la Berlin și Paris. Anna Zeiter rămâne la Zürich, unde a trecut testul de cetățenie elvețiană și așteaptă aprobarea federală, poziționându-se ca un pion cheie în acest efort de a construi o rețea socială europeană, dar una unde libertatea este sacrificată pe altarul „valorilor verificate".