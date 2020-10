UE mobilizeaza 220 de milioane de euro pentru transferul pacientilor cu COVID-19 dintr-o tara in alta

Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a anuntat joi, 29 octombrie, ca Uniunea Europeana va mobiliza 220 de milioane de euro pentru finantarea transferurilor de pacienti cu COVID-19 dintr-o tara in alta, pentru a sustine spitalele suprasolicitate din cele mai afectate state membre de al doilea val al pandemiei.

Pentru a facilita aceste transferuri, statele "trebuie sa impartaseasca date exacte si in timp real" la nivel european "pentru o mai buna coordonare", a declarat sefa executivului european in cadrul unei conferinte de presa dupa incheierea unei videoconferinte despre coordonarea raspunsului UE la pandemia de COVID-19, cu participarea celor 27 de state membre.

"Raspandirea virusului va coplesi sistemele noastre de sanatate daca nu actionam urgent", a avertizat Ursula von der Leyen. Oficialul european a mai informat ca UE va lucra pentru validarea rapida, la nivelul Uniunii, a testelor rapide de antigen si ca CE este in discutii cu patru companii pentru a asigura potentiale vaccinuri, dupa ce a incheiat deja intelegeri privind oferte de furnizare cu alte trei companii (AstraZeneca, Sanofi si Johnson & Johnson), potrivit Reuters.

Von der Leyen a mentionat discutii cu Moderna, CureVac si un parteneriat intre Pfizer si BionTech. Reuters a informat in septembrie ca UE este in discutii cu Novavax. Totodata, presedinta CE a dat asigurari ca viitoarele vaccinuri vor fi disponibile pentru toate statele "in acelasi timp si in aceleasi conditii", in functie de numarul populatiei. Se intentioneaza, de asemenea, punerea la punct a unui formular comun de localizare a pasagerilor pana la sfarsitul anului.