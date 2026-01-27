Un bio-internet! Creierele noastre ar putea face parte dintr-o rețea vastă și invizibilă bazată pe unde electromagnetice

Cercetării de la Princeton au găsit dovezi că creierul uman emite unde electromagnetice de frecvență ultra-joasă, acționând ca o rețea neuronală globală. Aceste semnale slabe par suficiente pentru a influența activitatea creierului altor persoane de la distanțe de până la 10.000 de kilometri.

Această descoperire extinde înțelegerea faptului că creierul comunică nu doar prin neuroni, ci și prin aceste câmpuri electromagnetice slabe. Oamenii de știință cred că aceste domenii ar putea deține cheia pentru explicarea fenomenelor umane profunde, cum ar fi empatia, intuția și chiar comportamentul sincronizat de grup.

Experimentele sugerează chiar că atunci când o persoană meditează sau se concentrează intens, altele, fie că sunt în apropiere, fie la mii de kilometri distanță, pot experimenta schimbări subtile în modelele lor de unde cerebrale. Acest lucru dezvăluie un strat ascuns de conexiune umană pe care știința abia acum începe să-l dezlege.