Un fost membru al Parlamentului din Iran pune la indoiala moartea judecatorului Mansouri, in Romania: "De ce n-avem nicio imagine cu cadavrul?"

Un fost membru al Parlamentului iranian, Mehdi Kouchakzadeh, pune la indoiala moartea lui Gholam Reza Mansouri, la Bucuresti. Potrivit sursei citate, un editorialist al unui influent ziar iranian spune ca "decesul e din vina celor care il aveau sub supraveghere".

Chiar daca oficialii romani l-au declarat mort pe Gholam Reza Mansouri, in Iran sunt voci care pun la indoiala decesul judecatorului acuzat ca a luat mita 500.000 de euro, arata adevarul.ro, citand o postare a fostului parlamentar iranian Mehdi Kouchakzadeh, care a aratat pe Instagram ca pune la indoiala moartea lui Mansouri.

"Neconcordanta intre imaginile cu Mansouri in viata si cele cu presupul sau cadavru, aflat in sacul medicilor legisti, a fost remarcata si de mine si mi s-a parut o chestie ciudata. De ce n-avem nicio imagine cu cadavrul, in locul in care a aterizat? Cu banii nemunciti, poti sa mori, dar sa ramai in viata. Poti sa faci aranjamente si cu moartea", a scris, potrivit adevarul.ro, Kouchakzadeh pe Instagram.

Potrivit sursei citate, la randul sau, Masih Mohajeri, editorialist in influentul ziar iranian "Jomhori Eslami" a lansat un atac dur la adresa Romaniei, aratand ca autoritatile romane sunt responsabile de moartea lui Mansouri. "Moartea lui Mansouri e suspecta si extrem de complicata. Ea reprezinta un avertisment pentru sistemul nostru judiciar. Potrivit politiei romane, Mansouri era sub control judiciar, ceea ce inseamna ca el era sub supravegherea autoritatilor romane. De aceea, cand moare un asemenea om, decesul sau e din vina celor care il aveau sub supraveghere. Astfel, ipoteza unei sinucideri iese din discutie si vorbim, clar, despre o crima. Indiferent de cine e criminalul, fie ca e roman sau de alta nationalitate, Romania trebuie sa raspunda", a scris Mohajeri, potrivit adevarul.ro.

Vinerea trecuta, Gholem Reza Mansouri, care astepta o decizie a justitiei romane privind posibila sa extradare in Iran, a murit dupa ce a cazut de la etaj dintr-un hotel situat in centrul Bucurestiului. Mai precis, el ar fi cazut in holul interior al hotelului.

El era acuzat in tara sa ca ar fi luat mita 500.000 de euro pentru a scapa de inchisoare un oficial din Teheran, motiv pentru care Iran l-a dat in urmarire internationala. Mai mult, Gholem Reza Mansouri este acuzat de militantii pentru drepturile omului de torturarea si incarcerarea ziaristilor independenti dupa ce in 2013 a decis arestarea a 20 de jurnalisti intr-o singura zi.

Mansouri a venit in Romania din Germania si a fost arestat in baza mandatului Interpol. Ulterior, magistratii l-au eliberat din arest.