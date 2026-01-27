Un preot de origine română din nordul Bucovinei a fost reținut. Ucrainienii vor să îl trimită pe front

Postat la: 27.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

Un preot de origine română din nordul Bucovinei a fost reținut. Ucrainienii vor să îl trimită pe front

Lucrătorii Centrului Teritorial de Recrutare și Sprijin Social (TCR-SS) l-au reținut pe protoiereul Oleg Ostafiuc, preot de origine română, paroh al parohiei Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din satul Sinăuții de Jos și al parohiei Înălțării Sfintei Cruci din satul Sinăuții de Sus, protopopiatul Hliboca.

Preotul a fost reținut la un punct de control și dus la centrul de recrutare, transmite pe Facebook Eparhia Cernăuților și a Bucovinei din cadrul Bisericii Ortodoxe Ucrainene (UPȚ), păstorită de Mitropolitul Kievului și Întregii Ucraine, Onufrie. Eparhia solicită credincioșilor să intensifice rugăciunile pentru el.

