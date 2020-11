Un roman revenit in tara dupa 15 ani a cumparat satul copilariei si renoveaza casele vechi

Iulian Docea a hotarat sa refaca satul parasit in care a copilarit, dupa ce a muncit 15 ani in strainatate Este vorba despre Rachis, un sat cu doi locuitori, din comuna Miraslau, judetul Alba.

Cine doreste sa faca o vizita in Rachis trebuie sa se pregateasca sufleteste pentru socuri majore. Multe case sunt daramate, altele au scanduri batute la ferestre si usi, acoperisuri cazute. Ulitele, care acum 20 de ani mai erau calcate de aproximativ 200 de persoane, sunt pustii. Atunci mai erau locuite 70 sau 80 de case. Dupa mai mult de 750 de ani de atestare, satul urma sa se "stinga", incet si sigur. Aceste "planuri" ale naturii au fost date peste cap de dorinta si hotararea unui fost locuitor al Rachisului.

Dupa ce a trait 15 ani peste hotare, Docea s-a intors acasa si s-a hotarat sa readuca la viata locul in care a copilarit. Barbatul de 43 de ani a cumparat si refacut cateva case taranesti si a construit o biserica si vrea sa-i atraga si pe altii sa se mute acolo, in mijlocul naturii. "Satul era in mare parte o ruina, erau doar cateva ziduri in picioare, fara garduri, fara porti. Nu mai locuia nimeni aici permanent. M-au chemat locurile copilariei. Casele aratau cam intr-o stare jalnica, se lua tigla de pe acoperisuri. Eu si inca unul mai avem buletin cu domiciliul in sat", spune antreprenorul.

Iulian a stat 15 ani departe de casa, in Spania si Statele Unite ale Americii, unde a lucrat ca preparator fizic. Pana acum, a reusit sa refaca zece case in stil traditional, una dintre acestea fiind cea a bunicii lui. La toate casele pe care le renoveaza pastreaza pe cat se poate elementele traditionale din trecut. "Cand sunt aici ma detasez total de tot ce inseamna civilizatie, probleme, stres, uit notiunea timpului, n-am nevoie de nimic, decat sa-mi regasesc locurile unde am copilarit candva", astfel explica acesta decizia de a readuce la viata satul bunicilor sai.

Pe timpul verii, Iulian locuieste, impreuna cu sotia si cu cele doua fiice, intr-una dintre casele salvate. "Locul in sine are un aer aparte, iti da liniste, iti da pace, iti da bucuria de a te trezi dimineata. Nu am mai trait asta de multa vreme, cel putin nu in civilizatie", afirma el. Familia Docea spera sa atraga cat mai multi vizitatori in zona. Au infiintat si un "wild ranch", o ferma de cai prin intermediul careia sa atraga turistii. Va fi o zona de agrement, cu spatii de cazare pentru turisti.

Iulian Docea a reusit sa construiasca si o biserica in sat. A ridcat-o in memoria si in cinstea bunicilor sai, exact pe locul unde bunicul sau obisunia sa se odihneasca sau sa "bata" coasa. "Am simtit ca trebuie sa fac acest lucru pentru cei care mi-au indrumat pasii si m-au invatat multe lucruri in viata. Vreau sa las ceva in urma mea si mai ales in amintirea lor", afirma Iulian. Dezvoltarea proiectului demarat de Iulian Docea depinde, insa, de reabilitarea drumului de acces, lung de 8,3 kilometri care "leaga" satul de localitatea Lopadea Veche, pana unde exista un drum asfaltat.

Localitatea Rachis se afla situata intr-o depresiune, la limita dintre judetele Alba si Cluj, formata de paraul care o strabate intre dealuri impadurite si care ii poarta numele, in apropiere de rezervatiile naturale "Cheile Valisoarei", "Cheile Plaiului" si "Cheile Silosului". Zona este spectaculoasa si poate fi baza de plecare pe traseele turistice care strabat Muntii Trascaului inspre Cetatea Coltesti, Vanatarile Ponorului, Huda lui Papara, Poarta Zmeilor, Piatra Secuiului si la mica distanta de binecunoscutele "Gavane", adevarate piscine sapate de ape in stanca. Locul este unul salbatic si neumblat, fiind si din acest punct de vedere o atractie pentru turisti.