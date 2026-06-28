Un român revoluționează un întreg sistem de gândire: "Gravitația ar putea fi dovada cheie că universul nostru este o simulare"
Postat la: 28.06.2026 |
De la filozoful grec antic Platon până la Neo, eroul filmului distopic de fantezie The Matrix, oamenii s-au gândit de mult la adevărata natură a realității. Putem avea încredere în ceea ce vedem, gustăm, atingem, mirosim și auzim ca fiind real-sau nu am înțeles cu adevărat „cât de adâncă este vizuina iepurelui?"
Cea mai modernă formulare a acestui exercițiu de gândire existențială este ipoteza simulării. Sugerează că ceea ce percepem ca realitate este, de fapt, o simulare hiper-realistă și ultra-sofisticată, creată de ființe care sunt mult mai avansate decât noi-în moduri de neînțeles. Filozoful de la Oxford, Nick Bostrom, a formulat pentru prima dată această idee în 2003, iar de atunci, ipoteza a atras atenția unor dintre cei mai mari savanți în viață. Cu toate acestea, există o prăpastie largă între filozofie și știința dovedită, iar pentru a demonstra o astfel de ipoteză controversată, trebuie să construiești un pod de dovezi.
În ultimii șase ani, Melvin Vopson, doctor în fizică la Universitatea din Portsmouth, Marea Britanie - român la origine, pe num ele sau real Marian Vopsaroiu -, a încercat să construiască această piesă crucială de infrastructură empiriă. Ultima sa contribuție la ipoteza simulării a dezvăluit un posibil nou rol pentru gravitație. Într-un articol pe care l-a publicat în AIP Advances în aprilie, Vopson explorează ideea că atracția gravitațională reduce efectiv entropia informațională-cu alte cuvinte, impune un ordin computațional haosului informațional.
Entropia este o măsură a dezordinii într-un sistem izolat. De exemplu, dacă ai o cameră ordonată, aceasta are entropie scăzută. Dar, în timp, dacă camera ta devine mai dezordonată pentru că nu depui eforturi pentru a o aranja, dezorganizarea sa crescândă indică o creștere a entropiei. Această idee se extinde și la informație, spune Vopson, dar invers.
„Dacă iei o zonă de spațiu cu câteva obiecte în ea, acestea vor avea entropie informațională asociată cu aceste informații," spune Vopson. Această informație înregistrează proprietățile materiei din spațiu, cum ar fi viteza și poziția. Informația are o masă foarte mică, dar este suficientă pentru a fi măsurabilă, conform lucrării. Dar dacă obiectele se grupează din cauza gravitației, entropia informațională este redusă, astfel încât obiectele vor avea mai multă ordine, spune el.
Dacă este adevărat (și este un „dacă" destul de mare), noul studiu gravitațional al lui Vopson ar zgudui temeliile viziunii actuale acceptate asupra universului. În lucrarea sa, Vopson scrie că noua sa cercetare ar putea avea ramificații pentru unele dintre cele mai mari mistere ale universului, inclusiv energia întunecată, gravitația cuantică și termodinamica găurilor negre.
Noua lucrare apropie știința de o înțelegere a unui univers simulat-ceva ce l-a luat pe Vopson complet prin surprindere. Având o experiență profundă în fizica materiei condensate și stocarea datelor digitale, Vopson a lucrat odată la întreaga gamă de tehnologii de stocare digitală ca cercetător și dezvoltator senior la Seagate, o companie americană de stocare a datelor. Nu intenționa să studieze ideea universului simulat.
„A fost complet în afara raționamentului meu," spune Vopson. „Toată această muncă în fizica materiei condensate și stocarea datelor mi-a modelat gândirea și înțelegerea tehnologiei digitale și a informației... motivul pentru care am reușit să fac asta a fost că am fost la momentul și locul potrivit."
Acea vreme a sosit în 2019, când Vopson-inspirat de lucrările informaticianului Claude Shannon, părintele teoriei informației-și-a dezvoltat principiul echivalenței masă-energie-informație. Apoi, a continuat cu „A doua lege a infodinamicii" a sa. Este un titlu pe care el îl recunoaște ca fiind puțin ambițios. În timp ce a doua lege a termodinamicii spune că entropia-sau dezordinea-oricărui sistem rămâne constantă sau crește în timp, conceptul de informație răstoarnă această lege.
„A doua lege a dinamicii informației necesită ca entropia informației să scadă, necesită mai puțin putere de calcul și mai puțin spațiu de stocare a datelor," spune Vopson, adăugând, „Am fost puțin prea curajos. Am postulat împreună cu un colaborator de-al meu că aceasta este o lege universală, dar am dat doar două exemple... de atunci, toate eforturile mele au fost orientate spre găsirea altor sisteme unde aceasta este valabilă.
Acea dorință de a găsi dovezi care să susțină „legea" universului pe care și-a declarat-o cu aroganță este ceea ce l-a condus de fapt pe Vopson în domeniul științific al ipotezei simulării. Această explorare a dat primele roade în 2022-din cauza pandemiei de Covid-19. După ce a analizat datele disponibile referitoare la mutațiile SARS-CoV-2, amenințarea microscopică din spatele pandemiei, Vopson a determinat că atunci când virusul s-a mutat, entropia informațională a scăzut.
Potrivit lui Vopson, dacă universul ar fi o simulare super-sofisticată, ar necesita optimizare și compresie încorporate pentru a reduce complexitatea. Așadar, poate că aceste mutații genetice sunt dovezi ale acelei optimizări în acțiune, deoarece mutațiile par să reducă entropia informațională.
Conceptul lui Vopson se bazează pe teoria informației a lui Shannon și, de asemenea, pe conexiunea propusă de fizicianul germano-american Rolf Landauer între termodinamică și informație. În această nouă lucrare, Vopson își aplică ipoteza asupra conceptului de „gravitație entropică," o idee explorată pentru prima dată în 2011 de fizicianul teoretician olandez Erik Verlinde. Conceptul de bază este că gravitația nu este o forță fundamentală, ci un fenomen emergent. Procesele mai profunde, poate unul asemănător cu Legea a II-a a Infodinamicii, sunt cele care dau naștere gravitației, susține Vopson.
În ciuda celor șase ani de astfel de afirmații îndrăznețe și rapide, Vopson este foarte conștient că ideile sale sunt departe de a fi certe. El este primul care menționează că multe dintre titlurile studiilor sale conțin semne de întrebare și că adesea scrie în concluziile sale că ipoteza simulării este doar atât-o ipoteză. Până acum, spune el, a primit surprinzător de puține reacții negative pentru ideile sale, dar primește cu brațele deschise orice critică.
Misiunea sa supremă este să extindă cunoștințele umanității în orice mod posibil-chiar dacă asta înseamnă să dovedească definitiv că universul nostru este realitatea. „Avem datoria publică de a publica rezultatele, de a publica ideile, de a le aduce în domeniul public pentru a putea dezbate asupra lor, pentru a le putea infirma," spune Vopson. „Altfel, nu vom face niciun progres."
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