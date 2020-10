Varianta Wuhan a virusului SARS-Cov-2 a disparut din România. Tulpina de la noi are mortalitatea mai mică

Comunitatea medicală internaţonală aşteaptă cu nerăbdare să apară primele vaccinuri împotriva virusului SARS-Cov-2. Sunt multe ţări aflate în competiţie. Rusia a terminat vaccinul său, urmează în curând SUA, Marea Britanie şi China.

Chiar şi România şi-a asumat să-şi facă vaccinul, pentru care colaborează centrul OncoGen din Timişoara şi Institutul Cantacuzino. Specialiştii spun că pentru realizarea unui vaccin, se lucrează între cinci şi zece ani. Acum, se vor arde anumite etape, pentru că pe lângă problemele de natură sanitară, suntem în faţa unei mari crize economice. În acelaş timp, specialiştii sunt puşi şi în faţa unori noi provocări în ceea ce priveşte comportamentul coronaviruslui SARS-Cov-2. Acesta are tendinţa de a face mutaţii, iar acest lucru studiază şi colectivul de informatică medicală, care se ocupă cu predicţii, din cadrul centrului OncoGen din Timişoara.

„Am luat toată informaţia disponibilă în România. S-au făcut peste o sută de secvenţializări. Am încercat să vedem încontro se îndreaptă sau s-ar putea îndrepta acest virus. Noi am văzut câteva articole care spun că virusul original Wuhan a fost dislocuit de o variantă nouă, nu ştiu dacă e corect să-I spun tulpină, care are o mutaţie în regiunea S. Sunt acele coroniţe care apar pe virus. S-a mutat un aminoacid cu un alt aminoacid, în poziţia 614. Această mutaţie s-a petrecut în aproape toată lumea, Europa, Statele Unite ale Americii, posibil şi prin alte părţi, în decurs de o lună. Noua variantă a înlocuit vechea formă Wuhan. Noi am găsit că în România nu există decât varianta nouă. Nu mai există varianta Wuhan. Cele 112 secvenţializări făcute aparţin variantei noi", a declarat spune şeful centrului OncoGen, vice-preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale, Virgil Păunescu.

Vestea bună este că varianta nouă a viruslui, cea care circulă acum şi în România, este mai puţin mortală, dar mai infecţioasă. "Se transmite mai uşor, încărcătura virală este mai mare, ar trebui să fie mai uşor de diagnosticat - apropo de testele PCR, iar mortalitatea să fie mai mică. Dacă mă uit la ce s-a întâmplat până să înceapă această fază a doua, am văzut că numărul de infectări zilnice, care nu e concludent, pentru că nu testăm suficient, mortalitatea nu a sărit în acelaş ritm cu numărul de infectări. Ceea ce se potriveşte cu concluziile pe care le-am citit noi, că virusul este mult mai infecţios, dar mai puţin generator de forme severe", a mai spus Virgil Păunescu.

Specialiştii de la Timişoara vor să vadă cum ar arăta acest virus în varianta lui cea mai rea. "Adică infecţiozitate maximă şi mortalitate asemănătoare cu cea de la Ebola, adică 60 la sută. Pentru că virusul se mută la întâmplare. Faptul că s-a mutat aşa cum s-a mutat acuma, nu e o regulă. Era de aşteptat. Dar lucrurile se petrec la întâmplare, nu e nicio logică. Sigur că virusurile foarte mortale omoară repede gazda şi dispare. Dar nu e cazul în aceste aglomerări urbane actuale să credem că virusul nu mai găseşte oameni. Încercăm să vedem cum arată varianta cea mai proastă posibilă şi să ne pregătim să vedem cum ar trebui să arate vaccinul în acel caz. Noi nu credem că se va ajunge la acel nivel, dar cine credea acum doi ani că o să ajungem şi în situaţia asta", a mai declarat Virgil Păunescu.