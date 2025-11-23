Cristela Georgescu, victima unei farse la telefon: "Pavel vă cheamă? Ce frumos..."

Postat la: 23.11.2025

Cristela Georgescu, victima unei farse la telefon:

Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost ținta unei farse telefonice realizate de YouTuberul „Jepcar NCH", cunoscut pentru clipurile sale virale în care face farse la telefon.

În înregistrarea audio, Jepcar o contactează pe Cristela Georgescu pretinzând că este angajat al unui operator de telecomunicații și întrebând-o dacă este mulțumită de serviciile companiei: „Am avut niște probleme la început, anul trecut, dar văd că acum funcționează bine."

Youtuberul i-a spus că motivul apelului este o campanie de fidelizare a clienților și dorește să îi facă o ofertă de portare a numărului de telefon. Soția lui Călin Georgescu a luat în considerare oferta falsului angajat și l-a rugat să-i trimită detaliile în scris pe mail.

Amintindu-i că s-a prezentat drept Mircea Pavel, Cristela Georgescu a avut o întrebare: „Pavel este numele mic sau mare?" Bărbatul a continuat discuția și i-a spus că este acela este numele lui de familie. „Ce frumos...n-am întâlnit până acum numele de familie Pavel", a spus soția fostului candidat. Cristela Georgescu a încheiat mulțumindu-i angajatului.

