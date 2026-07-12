Cum își aleg țânțăroaicele victimele. Factorii care ne fac atât de atractivi pentru ele
Postat la: 12.07.2026 |
Teoriile populare despre motivele pentru care anumite persoane devin ținte sigure pentru țânțari în sezonul cald primesc o clarificare științifică din partea specialiștilor în boli infecțioase. Ideea larg răspândită conform căreia compoziția chimică abstractă sau un presupus gust plăcut al sângelui ar determina comportamentul de hrănire al paraziților este infirmată de datele medicale.
În realitate, mecanismul prin care aceste insecte își selectează gazdele se bazează pe indicatori fiziologici exacți și pe modificări climatice greu de controlat. De fapt, doar femelele ciupesc si sug sangele doar in perioada in care depun oua. Ca atare, tânțăroaicele sunt cele care selectează victimele.
Încălzirea globală și capcanele fiziologice zilnice
Extinderea perioadelor calde și modificările de mediu accelerează prezența țânțarilor în comunități, transformând prevenția într-o provocare de lungă durată pentru populație, scrie Digi24.
Conducerea Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș" din București atrage atenția că dinamica este una nefavorabilă pe termen lung.
Adrian Marinescu a subliniat contextul general al acestei probleme sezoniere:
„Trebuie să înțelegem că de țântari nu scăpăm și încălzirea globală nu face decât să încurce mai mult lucrurile".
Acesta a demontat supozițiile tradiționale, arătând că riscul este general, chiar dacă anumiți stimuli biologici cresc vulnerabilitatea în mod diferențiat.
Mecanismul prin care respirația și sarcina devin magneți
Atracția nu este una selectivă în mod absolut, ci reprezintă un calcul de probabilitate bazat pe substanțele pe care organismul uman le elimină în mod natural prin pori și prin procesul respirator.
Persoanele cu un metabolism accelerat elimină markeri chimici pe care insectele îi pot detecta de la distanțe considerabile.
„Aici discutăm de o probabilitate mai mare și nu e vorba doar de dioxidul de carbon, care e produs într-o cantitate mai mare, și sigur că la adulți cantitatea crește. Să știți că femeile gravide, din considerente obiective, sunt mai atractive. În plus, e vorba și de temperatura corpului", a explicat managerul de la „Matei Balș".
Amprenta sudorii și vulnerabilitatea grupei zero
Pe lângă emisiile respiratorii standard, starea fizică de moment și profilul genetic joacă un rol determinant în stabilirea gradului de expunere la agresiunile insectelor. Transpirația și temperatura crescută acționează ca indicatori de orientare în teren pentru țânțari.
De asemenea, acesta a punctat că „sunt mai mulți factori care, la un moment dat, pot să ne facă mai atractivi". „Faptul că suntem transpirați, dioxid de carbon în cantitate mai mare, temperatura corpului care la un moment dat este crescută. Se vorbește din studii chiar și de grupa de sânge, se pare că grupa de sânge 0 ar însemna un risc ceva mai mare", a completat Marinescu, amintind totodată că aceste detalii nu oferă nimănui imunitate totală.
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