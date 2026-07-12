Nicușor Dan schimbă tactica: negocieri televizate luni la Cotroceni. Alexandru Nazare, varianta care câștigă teren pentru premier

Președintele Nicușor Dan pregătește o mutare neașteptată pentru runda de negocieri de luni, 13 iulie, de la Palatul Cotroceni: o parte a discuțiilor cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR ar urma să fie deschisă presei și televizată - o încercare de a pune presiune publică asupra partidelor după 69 de zile de criză politică fără guvern cu puteri depline.

Mutarea survine după ce negocierile purtate în spatele ușilor închise au fost contestate chiar de participanți - culminând cu schimbul public de replici dintre Dan și Bolojan, în care președintele l-a acuzat că nu și-a respectat angajamentele din discuțiile private.

Pe masă sunt două variante de guvern. Prima: un premier agreat de toate partidele din fosta coaliție - PSD, PNL, USR și UDMR - cu un cabinet de coaliție largă.

A doua: un guvern minoritar, cu un acord scris care să cuprindă priorități clare și termene de îndeplinire.

„Președintele va pune presiune pe liderii partidelor să nu mai amâne", a declarat o sursă din Administrația Prezidențială pentru HotNews.

Cel mai vehiculat name pentru funcția de premier în ambele scenarii este Alexandru Nazare, actualul ministru interimar al Finanțelor. UDMR a confirmat prin liderul deputaților Csoma Botond că nu are obiecții față de Nazare:

„Ar putea fi. E un bun specialist, vine din zona BNR-ului, nu avem o problemă cu domnul Nazare. Chiar din anumite puncte de vedere ar fi indicat în aceste condiții, când avem o situație bugetară și economică dificilă." Surse din PNL confirmă că partidul nu s-ar opune nominalizării lui Nazare. PSD, potrivit acelorași surse, nu ar obiecta nici el.

Dacă acordul se va realiza luni, Dan intenționează să finalizeze desemnarea până la finalul săptămânii viitoare - suficient timp pentru a forma un guvern învestit înainte de termenul critic al agențiilor de rating, care încep întâlnirile cu România săptămâna viitoare, și de termenul-limită PNRR din 31 august.