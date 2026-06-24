Actrița Adriana Trandafir, victima escrocilor. Percheziții ale Poliției Capitalei la indivizii care au făcut 200 de tranzacții cu cardul artistei

Polițiștii Capitalei au făcut, luni, mai multe percheziții la indivizii care au furat datele bancare ale actriței Adriana Trandafir și au făcut peste sute de tranzacții. Cinci indivizi au făcut rost de conturile bancare ale Adrianei Trandafir și au făcut 200 de tranzacții. Cei cinci au făcut rost de conturile bancare și au făcut aproape 200 de tranzacții financiare. Ei și-au cumpărat produse cosmetice, haine, mâncare și au plătit curse de ride-sharing.

"La data de 23 iunie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice au pus în executare opt mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov și Teleorman, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acțiuni Speciale, al polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Teleorman. Din cercetări a rezultat că, în perioada 7 ianuarie - 20 februarie 2026, cinci persoane, respectiv trei bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 19 și 23 de ani, ar fi intrat în posesia datelor bancare ale unei femei în vârstă de 70 de ani și ar fi efectuat, în mod fraudulos, aproximativ 200 de tranzacții financiare, cauzând un prejudiciu estimat la 13.000 de lei.

În vederea administrării probatoriului, ieri, 23 iunie 2026, au fost puse în executare mandatele de percheziție domiciliară, persoanele bănuite fiind depistate și conduse la audieri. Față de acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate în fața magistraților cu propuneri legale. Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor menționate", precizează Poliția Capitalei.