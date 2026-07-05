Dieta virală care promite slăbire și vindecarea diabetului îi trimite pe oameni direct la spital: Ouăle, salata, fructele și insulina -pe lista de alimente interzise!
Postat la: 05.07.2026 |
O dietă controversată, devenită virală pe rețelele sociale, îi convinge pe bolnavii de diabet să renunțe la insulină și la medicamentele prescrise de medici. Consecințele au început deja să se vadă în spitale, unde tot mai mulți pacienți ajung în stare gravă după ce au urmat sfaturile promovate online.
Medicii de la Spitalul Republican din Taiz, Yemen, spun că au observat în ultimele luni o creștere bruscă a numărului de pacienți cu diabet care au nevoie de îngrijiri medicale de urgență.
Mulți au un lucru în comun: au renunțat la tratamentul prescris și au început să urmeze o dietă extrem de restrictivă, cunoscută sub numele de „el-tayebat", termen care poate fi tradus prin „cele bune".
„Îi stabilizăm în camera de urgență și îi trimitem imediat către medicii specialiști din spital pentru îngrijirile necesare", a explicat dr. Hamza al-Qusais, șeful departamentului de urgență, pentru Al Jazeera.
Regimul a fost popularizat de Diaa el-Awadi, un fost medic egiptean ale cărui opinii despre alimentație și tratamente au devenit virale pe rețelele sociale.
Autoritățile medicale din Egipt i-au retras dreptul de practică, iar două dintre clinicile sale au fost închise în luna martie. Ministerul egiptean al Sănătății a considerat că mesajele promovate de acesta reprezintă un risc pentru sănătate.
Una dintre cele mai controversate afirmații ale sale viza bolnavii de diabet.
El-Awadi susținea că pacienții nu ar avea nevoie de insulină sau de medicamentele prescrise și că boala ar putea fi vindecată printr-o dietă foarte restrictivă.
Printre alimentele eliminate se numără salata și legumele cu frunze verzi, citricele, ouăle, leguminoasele și numeroase produse lactate.
Medicii avertizează că aceste recomandări contrazic dovezile medicale și pot pune viața bolnavilor de diabet în pericol.
Murad al-Adimi, un muncitor în construcții în vârstă de 67 de ani, trăiește cu diabet de peste 15 ani.
Lua zilnic medicamentele prescrise până când un prieten i-a recomandat să urmărească mesajele despre noua dietă.
Promisiunea l-a convins rapid.
„Medicamentele sunt scumpe și am fost încântat să aud că simpla evitare a anumitor alimente mi-ar permite să nu le mai cumpăr", a povestit Murad.
A renunțat la tratament.
În prima zi s-a simțit bine. Au trecut apoi zece zile fără medicamente, iar bărbatul era atât de mulțumit încât a început să le vorbească și prietenilor despre dietă.
Apoi a leșinat.
Murad a fost transportat de urgență la spital și a avut nevoie de tratament pentru stabilizarea stării sale.
„Fericirea mea a fost de scurtă durată. Am economisit bani pe medicamente, dar era să-mi pierd viața", a spus bărbatul.
Acum, sfatul său pentru ceilalți bolnavi de diabet este complet diferit.
„Nu opriți niciodată medicamentele fără să vă consultați medicul sau veți deveni victime ale zvonurilor", a avertizat acesta.
Succesul regimului are și o explicație economică.
Yemen era deja cea mai săracă țară din Orientul Mijlociu înaintea războiului civil început în urmă cu mai bine de un deceniu. Pentru numeroși pacienți, costul medicamentelor reprezintă o povară majoră.
Promisiunea că pot renunța complet la tratament doar prin eliminarea unor alimente devine astfel extrem de atractivă.
„Majoritatea pacienților care își întrerup medicația sunt fie persoane sărace, care văd dieta ca pe o salvare economică de la costurile ridicate ale medicamentelor, fie oameni care nu au suficiente cunoștințe medicale pentru a evalua critic afirmațiile de pe internet", a explicat cardiologul Sadeq Aqlan.
Medicul spune că pacienții ajung la spital în stare critică și au nevoie de investigații și intervenții terapeutice urgente.
„Oamenii sunt liberi să urmeze orice dietă preferă, dar pacienții nu trebuie să întrerupă niciodată medicamentele prescrise fără aprobarea explicită a medicului", a avertizat acesta.
Una dintre afirmațiile care îi îngrijorează cel mai mult pe specialiști este prezentarea insulinei drept „otravă".
Insulina este un hormon produs în mod natural de organism și are un rol esențial în reglarea glucozei din sânge.
În cazul diabetului, organismul fie nu produce suficientă insulină, fie nu o poate utiliza corespunzător. În funcție de tipul bolii și de situația fiecărui pacient, tratamentul poate presupune administrarea de insulină sau a altor medicamente care reduc glicemia.
Oprirea tratamentului poate avea consecințe severe.
În anumite situații, lipsa controlului glicemiei poate duce la cetoacidoză diabetică, o complicație gravă în care organismul începe să descompună grăsimile pentru energie și produce o cantitate periculoasă de acizi numiți cetone.
Fără tratament rapid, viața pacientului poate fi pusă în pericol.
Popularitatea regimului a început să producă efecte inclusiv în magazine și piețe.
Ouăle se află pe lista alimentelor descurajate de dieta virală, iar cererea a scăzut atât de mult încât prețurile s-au prăbușit în Taiz.
O tavă de ouă care costa anterior aproximativ 3,50 dolari a ajuns la 1,60 dolari.
Nashwan al-Hufa, proprietarul unui magazin, spune că vinde doar un sfert din cantitatea de ouă pe care o comercializa în urmă cu două luni.
Aceeași situație se observă și în cazul puilor întregi.
„Obișnuiam să vând aproximativ 20 de pui pe zi. Acum vând cinci sau chiar mai puțini", a povestit comerciantul.
Clienții îi spun că produsele nu ar fi sănătoase, deși el nu este convins de afirmațiile promovate online.
Specialiștii în nutriție spun că unele persoane pot observa o ameliorare temporară a anumitor simptome după începerea dietei.
Acest lucru nu demonstrează însă că regimul vindecă bolile.
Rafat Abdu Yassin, în vârstă de 39 de ani, spune că suferea de arsuri gastrice severe de peste cinci ani. După ce a început dieta, simptomele sale s-ar fi ameliorat în numai două zile.
Nutriționista Maram Fuad explică însă că există o diferență majoră între eliminarea alimentelor care declanșează arsurile gastrice și renunțarea la categorii întregi de produse alimentare.
„Această îmbunătățire apare pur și simplu pentru că au încetat să consume anumiți factori declanșatori ai arsurilor gastrice, nu pentru că privarea organismului de nutrienți vitali este benefică", a explicat specialista.
Potrivit acesteia, nu există o bază științifică pentru împărțirea generală a alimentelor în categorii de „bune" și „rele".
Eliminarea legumelor cu frunze verzi, fructelor, ouălor și a altor grupe alimentare poate priva organismul de fibre, vitamine, minerale și proteine.
Medicii și nutriționiștii avertizează că rețelele sociale permit răspândirea extrem de rapidă a unor recomandări medicale neverificate.
Problema devine critică atunci când pacienții cu boli cronice își modifică sau își întrerup singuri tratamentul.
„Problema principală este că unii oameni nu consultă medici sau nutriționiști pentru tratamentul și îndrumarea adecvate. În schimb, aleargă după zvonurile răspândite pe rețelele sociale", a avertizat Maram Fuad.
Specialista se teme că unele persoane care spun acum că se simt mai bine ar putea suferi ulterior consecințe grave provocate de deficiențele nutriționale.
Chiar și Rafat, care susține că dieta i-a ameliorat arsurile gastrice, a început să aibă îndoieli.
Un medic i-a explicat recent că simpla eliminare a făinii ar putea fi suficientă pentru reducerea simptomelor, fără să fie nevoit să renunțe la fructe și legume.
Dieta continuă însă să se răspândească online, în timp ce medicii din Yemen spun că efectele cele mai periculoase ale mesajelor virale sunt deja vizibile în camerele de gardă.
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