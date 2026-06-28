Un cardiolog avertizează că trei alimente considerate sănătoase îți pot afecta inima
Postat la: 28.06.2026 |
Unele dintre alimentele pe care le consideri sănătoase ar putea, de fapt, să îți crească riscul de boli cardiovasculare, avertizează un medic cardiolog.
Dr. Kyla Lara-Breitinger deține și un master în nutriție și este specializată în prevenirea bolilor de inimă prin alimentație.
Potrivit acesteia, ceea ce mănânci în fiecare zi poate fie să îți protejeze inima, fie să îi facă rău, influențând riscul de infarct miocardic sau accident vascular cerebral odată cu înaintarea în vârstă.
„Ai mult mai mult control asupra sănătății inimii decât crezi", a declarat ea pentru Business Insider. „Aceste alegeri mici, pe care le facem zi de zi, dacă sunt menținute pe termen lung, pot schimba radical riscul unor evenimente majore care îți pot pune viața în pericol."
Lara-Breitinger spune că întâlnește frecvent pacienți cu colesterol ridicat sau alte probleme cardiovasculare care consumă prea multe alimente bogate în zahăr adăugat sau grăsimi saturate.
Surprinzător este că unele dintre cele mai problematice produse sunt promovate drept alimente sănătoase și este posibil să facă deja parte din dieta ta zilnică.
Medicul subliniază că nu este nevoie să le elimini complet din alimentație, însă este important să știi ce conțin cu adevărat pentru a face alegeri mai informate și pentru a-ți forma obiceiuri alimentare sănătoase pe termen lung.
„În familia mea nu demonizăm niciun aliment. Dacă, în cea mai mare parte a timpului, oamenii mănâncă sănătos și aleg alimente cât mai naturale, nu transform acest lucru într-o dramă", spune specialista.
Băuturile proteice conțin numeroși aditivi
Moda alimentelor îmbogățite cu proteine a cucerit rafturile magazinelor. Astăzi găsești proteine adăugate în produse dintre cele mai diverse, de la popcorn până la dulciuri, toate promovate ca soluții pentru dezvoltarea masei musculare.
Însă un conținut ridicat de proteine poate ascunde ingrediente mai puțin sănătoase, avertizează Lara-Breitinger.
De exemplu, shake-urile proteice gata preparate, smoothie-urile sau iaurturile bogate în proteine sunt comode, dar sunt intens procesate.
Unele conțin peste 20 de grame de zahăr la o singură porție - aproximativ la fel de mult ca o doză de suc carbogazos sau un baton de ciocolată.
Chiar și variantele cu puțin zahăr pot ridica probleme, deoarece sunt îndulcite cu îndulcitori artificiali, care pot afecta microbiomul intestinal sau pot stimula pofta pentru alimente dulci.
În locul lor, medicul recomandă ca necesarul de proteine să provină, în principal, din alimente integrale, mai ales din surse vegetale precum leguminoasele.
„Acestea oferă fibre, polifenoli, antioxidanți și multe alte substanțe benefice", explică ea.
Ca gustare simplă și sățioasă, recomandă edamame presărat cu puțină sare de mare, care poate furniza între 20 și 30 de grame de proteine.
Granola poate ascunde cantități mari de zahăr
Profitând de popularitatea dietelor bogate în proteine, numeroși producători au lansat și granola cu proteine adăugate, devenită o alegere frecventă pentru micul dejun sau gustări.
Totuși, pentru a avea un gust mai plăcut, aceste produse sunt adesea procesate astfel încât pierd o parte din fibrele benefice pentru inimă și primesc în schimb zahăr și grăsimi adăugate.
Astfel, nu mai beneficiezi pe deplin de avantajele cerealelor integrale precum ovăzul, hrișca sau meiul.
„Trebuie să citești cu atenție lista ingredientelor și să cauți alimente adevărate", recomandă Lara-Breitinger.
O alternativă mai sănătoasă este un amestec de nuci și fructe sau granola preparată acasă.
Ambele variante sunt bogate în fibre, un nutrient care contribuie la sănătatea inimii prin reducerea colesterolului, a tensiunii arteriale și a inflamației.
Uleiul de cocos poate crește colesterolul
Un alt ingredient care poate crea o falsă impresie de aliment sănătos este uleiul de cocos.
„Când văd persoane care au o alimentație aparent foarte sănătoasă și mă întreb de ce au colesterolul atât de mare, descopăr adesea că gătesc aproape totul cu ulei de cocos", spune cardiologul.
Uleiul de cocos este folosit frecvent în produsele vegane și vegetariene, fiind perceput ca o alternativă mai sănătoasă la grăsimile de origine animală.
În realitate însă, conține mai multe grăsimi saturate decât untul, untura sau seuul de vită.
Acest ingredient se regăsește frecvent în batoane energizante, produse de patiserie, chipsuri și popcorn.
Pofta de gustări sărate ar putea ascunde deshidratarea
Dacă simți des nevoia să ronțăi ceva sărat pe parcursul zilei, este posibil ca organismul tău să îți transmită, de fapt, că are nevoie de apă.
„De cele mai multe ori, oamenii sunt insuficient hidratați, iar din această cauză le este poftă de sare. Papilele gustative caută gustul sărat în loc să transmită clar mesajul Mi-e sete. De aceea, primul lucru pe care trebuie să îl faci este să te asiguri că ești bine hidratat pe parcursul întregii zile", explică dr. Lara-Breitinger.
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