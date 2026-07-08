Uimitor: Ce face creierul nostru cu fracțiuni de secundă înainte să auzim melodia preferată

Muzica ascunde un secret biologic fascinant: creierul uman nu se mulțumește doar să o recepționeze pasiv atunci când este redată în căști sau difuzoare. O serie de investigații neuroștiințifice de ultimă oră dezvăluie că organul nostru suprem execută o adevărată „magie" cognitivă, anticipând notele muzicale cu fracțiuni de secundă înainte ca acestea să fie emise fizic, activând instantaneu centrii cerebrali ai plăcerii pure și transformând simpla audiție într-o experiență biologică hiperactivă.

În momentul în care rulează o piesă pe care o cunoști, rețelele neuronale declanșează un algoritm automat de „predicție" a ritmului și a notelor ce urmează să apară. Acest fenomen uluitor nu reprezintă un simplu reflex banal, ci ascunde un angrenaj neurologic de o complexitate uriașă, care rulează în fundal în mod autonom, complet independent de voința sau controlul conștient al ascultătorului.

În 2011, o echipă de cercetători coordonată de neurobiologul Valorie Salimpoor, de la McGill University, a demonstrat acest fenomen folosind două metode de imagistică cerebrală: tomografia cu emisie de pozitroni (PET) și imagistica prin rezonanță magnetică funcțională (fMRI).

În cadrul studiului, participanții au ascultat melodii care le produceau reacții emoționale intense, inclusiv binecunoscuta senzație de „piele de găină".

Rezultatele au arătat că sistemul de recompensă al creierului se activează în două etape distincte. Cu câteva secunde înainte de momentul preferat al unei melodii, cum ar fi refrenul sau un solo instrumental, o regiune cerebrală numită nucleul caudat devine foarte activă. Aceasta este faza anticipării.

În clipa în care muzica ajunge exact la momentul așteptat, intră în acțiune nucleul accumbens, regiunea asociată cu senzația de plăcere. În ambele etape este eliberată dopamină, însă cu roluri diferite.

Înainte de momentul culminant: dopamina stimulează anticiparea și dorința de a continua ascultarea.

După momentul culminant: oferă senzația de satisfacție pentru faptul că așteptările au fost confirmate.

Studiul a reprezentat una dintre primele dovezi directe că muzica, deși este un stimul abstract, poate activa aceleași circuite cerebrale ale recompensei implicate în răspunsul la hrană sau la contactul sexual.

Această explicație ajută și la înțelegerea motivului pentru care anumite melodii devin atât de captivante. O piesă necunoscută nu poate genera aceeași anticipare precisă. În schimb, cu cât melodia este mai familiară, cu atât creierul poate prezice mai exact ceea ce urmează, iar experiența devine mai intensă.

Elizabeth Margulis, cercetătoare în psihologia muzicii și autoarea volumului On Repeat: How Music Plays the Mind, explică faptul că, în cazul melodiilor cunoscute, creierul nu mai ascultă pasiv sunetele, ci le „interpretează" în avans, transformând audiția într-o participare activă.

Același mecanism explică și de ce muzica familiară poate reprezenta un fundal potrivit pentru concentrare. Atunci când creierul știe deja succesiunea notelor, nu mai consumă la fel de multe resurse cognitive pentru procesarea acestora, scrie incredibilia.ro.

În schimb, melodiile complexe, cu armonii elaborate și numeroase instrumente, pot oferi detalii noi la fiecare audiție. Descoperirea unei voci aflate în fundal sau a unui instrument care trecuse neobservat reactivează circuitele implicate în anticipare și recompensă. Acesta este unul dintre motivele pentru care unele piese rămân în playlist luni sau chiar ani, în timp ce altele își pierd rapid farmecul.

O altă situație bine cunoscută este cea în care o melodie continuă să se repete în minte ore sau chiar zile întregi. Psihologii numesc acest fenomen „imagini muzicale involuntare" sau earworm. Studiile arată că între 72% și 92% dintre oameni experimentează acest fenomen cel puțin o dată pe săptămână.

Una dintre ipotezele frecvent invocate are la bază efectul Zeigarnik, potrivit căruia creierul reține mai ușor activitățile începute, dar neterminate. Atunci când auzim doar un fragment dintr-o melodie, experiența poate fi percepută ca incompletă, iar mintea continuă să redea secvența în încercarea de a o „încheia". Din acest motiv, cele mai persistente earworms sunt, de regulă, refrene scurte, repetitive și ușor de memorat.

Unii cercetători consideră că ascultarea melodiei până la final ar putea întrerupe această repetare mentală, oferind creierului senzația că experiența s-a încheiat. Totuși, dovezile experimentale privind această ipoteză sunt încă limitate, iar mecanismele exacte care stau la baza fenomenului continuă să fie studiate.