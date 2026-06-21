Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapper-ul a scăpat de acuzații după scandalul cu poliția de la spital
Postat la: 21.06.2026 |
Rapperul Cheloo a fost imobilizat și încătușat de poliție vineri, apoi dus la Urgențe. Cătălin Ştefan Ion ajunsese la Spitalul Municipal Câmpina, posibil sub influența substanțelor psihoactive, apoi a încercat să fugă fără acordul medicilor.
Celebrul cântăreț și-ar fi provocat o leziune superficială la gât, fiind necesară deplasarea acestuia la o unitate de primiri urgențe. Puțini știu că artistul suferă de o boală care îl pune în pericol.
După scandalul provocat vineri și efectuarea vizitei medicale, Cheloo a fost transportat cu un echipaj la Spitalul de Psihiatrie Voila, unde a rămas internat sub supraveghere. Poliția Prahova a transmis că, în urma verificărilor efectuate, nu au fost constatate fapte de natură penală sau contravențională.
Cătălin Ștefan Ion este considerat unul dintre cei mai duri jurați și artiști din industria muzicală, fiind recunoscut pentru sinceritatea și stilul tranșant de a spune lucrurilor pe nume. Solistul din trupa Paraziții a dezvăluit că suferă de o boală care-i afectează pe mulți români. Cântărețul a recunoscut că este daltonist și are dificultăți în a distinge culorile verde și roșu.
Daltonismul, denumit științific cecitate cromatică, este o stare patologică, o tulburare a vederii cromatice, care constă în incapacitatea de a deosebi unele culori de altele (mai ales roșu si verde), fiindcă fie receptorul responsabil pentru culoarea verde, fie cel pentru culoarea roșie nu funcționează deloc și astfel persoanele văd în negru sau gri.
Episodul de vineri nu este primul al lui Cheloo cu poliţia. În trecut, poliţiştii au fost sesizaţi că un bărbat se află în curtea Catedralei Mântuirii Neamului, unde face scandal şi nu vrea să plece. Ulterior, bărbatul ar fi parcat autoturismul personal în curtea bisericii şi a plecat.
El a fost găsit şi identificat de oamenii legii, fiind vorba despre Cheloo. Rapperul a fost testat de un echipaj de la Brigada Rutieră, rezultatul fiind pozitiv la DrugTest şi negativ la alcool. Ulterior, el a fost dus la INML pentru recoltarea de probe biologice.
„Nu am condus sub influența alcoolului, nu am condus sub influența substanțelor interzise. Nici nu mai vreau să-mi aduc aminte", a spus Cheloo. Întrebat de ce nu a vrut să plece din parcare, Cheloo a declarat că s-a dus să schimbe „niște argint în bani" și că nu și-a dat seama că nu are voie să intre cu mașina în curtea bisericii.
„Pe poartă doamnă, n-am intrat pe nicio barieră. În fața magazinului de unde doream să achiziționez o iconiță pentru a o face cadou unor oameni care veniseră să se împace în biserică", a spus el.
Ulterior, cântărețul a transmis un mesaj video, în care a spus că nu poate dovedi că este nevinovat, însă nu a încercat decât să facă bine.
„Eu sunt convins că pe data de pe data de 12 mai nu am consumat decât o bere și o gură de bere artizanală. Este tot pe ce am pus gura în viața asta. Jur pe tot ce mi-e mai scump în viața asta că trăiesc o mizerie foarte bine pusă la punct. Ăsta e mesajul meu pentru oameni. Mesajul meu care spune că am fost îndepărtat de prieteni, că am fost îndepărtat de toți care îmi sunt dragi, încet și meticulos, și crezând în bunătate, am căzut în această chestie.
Este posibil ca singura dovadă pe care o am și să par nebun să fie ce am în sânge. Partea proastă este că nu am cum să vă demonstrez. Nu am cum să demonstrez. Este doar vorba mea contra tuturor. Îmi cer scuze, dar nu simt decât că am fost luat de prost și îmi pare rău că sunt în continuare un om bun așa cum mă cred de când mă știu. Ba chiar am fost înrăit și îndepărtat de tot ce am mai scump. Vă mulțumesc.
Am fost somatizat. Somatizat. Mi s-a dat de făcut o alegere. Indiferent de ce se va întâmpla, vreau să credeți că e de rău. Mi s-au dat două alegeri, două drumuri închise. E posibil să fiu într-o stare foarte gravă. Este foarte, foarte ciudat, complicat că lucrează de ceva timp sau de mult la mine. Vorba care a pornit tot ceea ce se întâmplă în momentul ăsta a fost ajutați-l, este singur, are o armată lângă el, dar este singur.
Toți cei care îmi sunt apropiați sunt implicați, avem două variante. În ambele variante voi fi umilit public, sunt lipsit de venituri, va trebui să trăiesc din mila altora. Este doar în mintea mea sau este ceea ce va urma? Vă rog frumos să distribuiţi acest mesaj. Atât. Și să credeți în tot ce am făcut în această viață. Nu știu de când se întâmplă chestia asta, aș vrea să mă creadă cineva. Au fost folosite cuvintele mele împotriva mea și consider că sunt în pericol sub toate formele. Incidentul de la Patriarhie este primul atac major la adresa Bisericii.
M-am trezit din hipnoză pentru că am refuzat să cred că eu sunt Iisus Hristos, iar cel care mă hipnotiza era Tatăl. Astăzi cred că urma să mi se dea ultima comandă să mă sinucid, să sar pe geam sau să iau ceva. Dragostea față de familia și copiii mei a fost cea care m-a luat din locul în care eram somatizat sau hipnotizat, nu știu încă. Toți prietenii mei sau mi se par ciudați sau sunt ciudați. Mă știi din 1995. Mă adresez oamenilor care mă știu de o viață, frate", a explicat el.
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