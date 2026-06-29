Trendul „shot-ului de ulei de măsline" este tot mai popular. Ce se întâmplă de fapt în organism, potrivit medicilor

Trendul „shot-ului de ulei de măsline" câștigă popularitate în rândul celebrităților și pe rețelele sociale, fiind promovat ca un obicei cu beneficii pentru sănătate și stare de bine. De la vedete precum Hailey Bieber și Kourtney Kardashian până la branduri de wellness influente, tot mai mulți susțin consumul zilnic al unei linguri de ulei de măsline. Specialiștii au fost întrebați dacă acest obicei are cu adevărat efecte asupra organismului și dacă merită integrat în rutina zilnică.

Experții au explicat dacă trendul „shot-ului de ulei de măsline" funcționează cu adevărat și cum poate fi integrat uleiul de măsline într-o dietă zilnică sănătoasă. Experții consultați de aol.com sunt Navya Mysore, medic de familie și expert în sănătatea femeii, din New York, Dana White, dietetician și nutriționist și Heather D. Rogers, dermatolog procedural din Seattle. Uleiul de măsline are într-adevăr beneficii importante pentru sănătate, spun experții. Este un aliment de bază în dieta mediteraneană, considerată una dintre cele mai sănătoase diete, asociată cu sănătatea inimii, a creierului și longevitatea.

Pe lângă uleiul de măsline, dieta mediteraneană pune accent pe fructe, legume, nuci, leguminoase și pește și reduce alimentele procesate și zahărul adăugat, explică medicul Navya Mysore. În ceea ce privește uleiul de măsline în sine, nu contează neapărat cum este consumat. „Nu există un beneficiu suplimentar dacă îl bei ca ‘shot'", spune ea. Indiferent de mod, beneficiile rămân aceleași. Măslinele și uleiul de măsline sunt bogate în antioxidanți, compuși care protejează celulele de deteriorare. Conțin polifenoli, un tip de antioxidant cu efect antiinflamator.

„Uleiul de măsline extravirgin este deosebit de bogat în polifenoli, care contribuie atât la gustul ușor picant/amărui, cât și la multe dintre beneficiile sale", explică dr. Mysore. Un studiu a arătat că polifenolii din uleiul de măsline pot avea efecte precum încetinirea îmbătrânirii și protecție împotriva bolilor neurodegenerative, cardiovasculare și metabolice, chiar și a cancerului. Un alt studiu din 2025 a arătat că uleiul de măsline extravirgin are efect antiinflamator puternic și influențează microbiota intestinală și orală, având efect prebiotic.

Uleiul de măsline este excelent și pentru sănătatea inimii. Ajută la scăderea colesterolului LDL („rău"), spune dieteticianul Dana White. LDL contribuie la depunerea de grăsimi pe artere, în timp ce HDL („bun") ajută la eliminarea acestora. Un studiu publicat în British Journal of Nutrition arată că polifenolii din uleiul de măsline extravirgin pot îmbunătăți funcția HDL, ajutându-l să-și facă mai bine treaba. Alte cercetări din 2025 confirmă legătura dintre dietele bogate în ulei de măsline și un risc mai mic de boli cardiovasculare.

Într-un clip pentru Time, Hailey Bieber a spus că uleiul „îi acoperă intestinul" și ajută digestia. Medicii spun că uleiul de măsline poate ajuta tranzitul intestinal, dar nu pentru că „unge intestinul", ci mai probabil datorită conținutului de grăsimi care stimulează digestia. Explicația cu „acoperirea intestinului" nu are bază științifică, spune dieteticianul Dana White. Deși multe vedete susțin beneficii pentru piele, dovezile sunt limitate. „O lingură zilnică poate face parte dintr-o dietă sănătoasă, dar beneficiile pentru piele sunt exagerate", spune dermatologul Heather D. Rogers.

Nu există dovezi că un „shot" zilnic de ulei de măsline îmbunătățește vizibil pielea, deși o dietă sănătoasă în general poate avea efecte pozitive asupra aspectului pielii. Specialiștii spun că trendul nu este periculos pentru persoanele sănătoase, dar poate provoca disconfort la cei cu reflux, greață, probleme de vezică biliară sau în sarcină. În rest, uleiul de măsline este mai bine integrat în alimentație decât consumat ca „shot". Cea mai bună variantă: consumat crud, peste salate sau hummus, pentru a ajuta absorbția vitaminelor liposolubile. Poate fi folosit și la gătit, atâta timp cât nu este ars.

Nu există o doză universală. În general, 1-2 linguri pe zi este o cantitate orientativă, dar depinde de necesarul caloric. O lingură are aproximativ 120 de calorii, deci trebuie ținut cont de aportul total. Uleiul trebuie păstrat într-un loc răcoros și întunecat, departe de surse de căldură. Ideal este un recipient închis la culoare. Calitatea contează: uleiul extravirgin, presat la rece și cu recoltă recentă păstrează mai mulți nutrienți. Variantele mai închise la culoare și mai aromate au, de regulă, mai mulți antioxidanți.