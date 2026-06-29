Trendul „shot-ului de ulei de măsline" este tot mai popular. Ce se întâmplă de fapt în organism, potrivit medicilor
Postat la: 29.06.2026 |
Trendul „shot-ului de ulei de măsline" câștigă popularitate în rândul celebrităților și pe rețelele sociale, fiind promovat ca un obicei cu beneficii pentru sănătate și stare de bine. De la vedete precum Hailey Bieber și Kourtney Kardashian până la branduri de wellness influente, tot mai mulți susțin consumul zilnic al unei linguri de ulei de măsline. Specialiștii au fost întrebați dacă acest obicei are cu adevărat efecte asupra organismului și dacă merită integrat în rutina zilnică.
Experții au explicat dacă trendul „shot-ului de ulei de măsline" funcționează cu adevărat și cum poate fi integrat uleiul de măsline într-o dietă zilnică sănătoasă. Experții consultați de aol.com sunt Navya Mysore, medic de familie și expert în sănătatea femeii, din New York, Dana White, dietetician și nutriționist și Heather D. Rogers, dermatolog procedural din Seattle. Uleiul de măsline are într-adevăr beneficii importante pentru sănătate, spun experții. Este un aliment de bază în dieta mediteraneană, considerată una dintre cele mai sănătoase diete, asociată cu sănătatea inimii, a creierului și longevitatea.
Pe lângă uleiul de măsline, dieta mediteraneană pune accent pe fructe, legume, nuci, leguminoase și pește și reduce alimentele procesate și zahărul adăugat, explică medicul Navya Mysore. În ceea ce privește uleiul de măsline în sine, nu contează neapărat cum este consumat. „Nu există un beneficiu suplimentar dacă îl bei ca ‘shot'", spune ea. Indiferent de mod, beneficiile rămân aceleași. Măslinele și uleiul de măsline sunt bogate în antioxidanți, compuși care protejează celulele de deteriorare. Conțin polifenoli, un tip de antioxidant cu efect antiinflamator.
„Uleiul de măsline extravirgin este deosebit de bogat în polifenoli, care contribuie atât la gustul ușor picant/amărui, cât și la multe dintre beneficiile sale", explică dr. Mysore. Un studiu a arătat că polifenolii din uleiul de măsline pot avea efecte precum încetinirea îmbătrânirii și protecție împotriva bolilor neurodegenerative, cardiovasculare și metabolice, chiar și a cancerului. Un alt studiu din 2025 a arătat că uleiul de măsline extravirgin are efect antiinflamator puternic și influențează microbiota intestinală și orală, având efect prebiotic.
Uleiul de măsline este excelent și pentru sănătatea inimii. Ajută la scăderea colesterolului LDL („rău"), spune dieteticianul Dana White. LDL contribuie la depunerea de grăsimi pe artere, în timp ce HDL („bun") ajută la eliminarea acestora. Un studiu publicat în British Journal of Nutrition arată că polifenolii din uleiul de măsline extravirgin pot îmbunătăți funcția HDL, ajutându-l să-și facă mai bine treaba. Alte cercetări din 2025 confirmă legătura dintre dietele bogate în ulei de măsline și un risc mai mic de boli cardiovasculare.
Într-un clip pentru Time, Hailey Bieber a spus că uleiul „îi acoperă intestinul" și ajută digestia. Medicii spun că uleiul de măsline poate ajuta tranzitul intestinal, dar nu pentru că „unge intestinul", ci mai probabil datorită conținutului de grăsimi care stimulează digestia. Explicația cu „acoperirea intestinului" nu are bază științifică, spune dieteticianul Dana White. Deși multe vedete susțin beneficii pentru piele, dovezile sunt limitate. „O lingură zilnică poate face parte dintr-o dietă sănătoasă, dar beneficiile pentru piele sunt exagerate", spune dermatologul Heather D. Rogers.
Nu există dovezi că un „shot" zilnic de ulei de măsline îmbunătățește vizibil pielea, deși o dietă sănătoasă în general poate avea efecte pozitive asupra aspectului pielii. Specialiștii spun că trendul nu este periculos pentru persoanele sănătoase, dar poate provoca disconfort la cei cu reflux, greață, probleme de vezică biliară sau în sarcină. În rest, uleiul de măsline este mai bine integrat în alimentație decât consumat ca „shot". Cea mai bună variantă: consumat crud, peste salate sau hummus, pentru a ajuta absorbția vitaminelor liposolubile. Poate fi folosit și la gătit, atâta timp cât nu este ars.
Nu există o doză universală. În general, 1-2 linguri pe zi este o cantitate orientativă, dar depinde de necesarul caloric. O lingură are aproximativ 120 de calorii, deci trebuie ținut cont de aportul total. Uleiul trebuie păstrat într-un loc răcoros și întunecat, departe de surse de căldură. Ideal este un recipient închis la culoare. Calitatea contează: uleiul extravirgin, presat la rece și cu recoltă recentă păstrează mai mulți nutrienți. Variantele mai închise la culoare și mai aromate au, de regulă, mai mulți antioxidanți.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Luna „Căpșună" atinge apogeul în această noapte
Primul spectacol astronomic al verii va avea loc chiar in aceasta seara. Luna „Capșuna" va rasari deasupra Europei ...
-
Se schimbă tot ce știau despre nutriție: Organismul nu poate absorbi fructoza? Un studiu arată ce efecte ar putea avea asupra sănătății
Modul in care organismul absoarbe fructoza ar putea influența nu doar digestia, ci și sanatatea mintala. Un nou studiu s ...
-
Aerul condiționat îngrașă: angajații care petrec 8 ore la birou pe zi o vară întreagă riscă să pună 3 kilograme pe ei
Un birou racit intens poate influența mai mult decat confortul angajaților. Un studiu realizat intr-un spațiu de lucru s ...
-
Un cardiolog avertizează că trei alimente considerate sănătoase îți pot afecta inima
Unele dintre alimentele pe care le consideri sanatoase ar putea, de fapt, sa iți creasca riscul de boli cardiovasculare, ...
-
Sâmbătă, la Comarnic, o nouă ediţie a Festivalului Drapelului organizată de Mari Vila îi aduce pe scenă pe Fuego și Pepe, iar pe seară "Mă mut la mama!"
Potrivit Primariei Comarnic, și anul acesta vor avea loc manifestari care, deja, au devenit tradiție sub numele "Festiva ...
-
Actrița Adriana Trandafir, victima escrocilor. Percheziții ale Poliției Capitalei la indivizii care au făcut 200 de tranzacții cu cardul artistei
Polițiștii Capitalei au facut, luni, mai multe percheziții la indivizii care au furat datele bancare ale actriței Adrian ...
-
Cercetătorii au descoperit că oamenii respiră printr-o singură nară, pe rând. Care este motivul
Puțini oameni observa acest lucru in timpul zilei, dar respirația nazala nu este perfect simetrica. În mod normal, ...
-
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapper-ul a scăpat de acuzații după scandalul cu poliția de la spital
Rapperul Cheloo a fost imobilizat și incatușat de poliție vineri, apoi dus la Urgențe. Catalin Stefan Ion ajunsese la Sp ...
-
Ai eliminat complet zahărul din alimentație? Cum îți poate afecta, de fapt, această decizie intestinul și metabolismul
Eliminarea zaharului din alimentație poate parea cheia unei diete sanatoase, insa cercetarile sugereaza ca aceasta ar pu ...
-
Cum să slăbești fără să numeri calorii: de ce mâncarea nu este doar o ecuație matematică. Sfaturi și explicații de la nutriționist
Ani la rand, slabitul a fost prezentat ca o problema simpla de matematica: daca mananci mai puține calorii decat consumi ...
-
Celebrul prezentator al emisiunii "Top Gear", Jeremy Clarkson a fost diagnosticat cu un cancer care avansează galopant
Jeremy Clarkson, prezentatorul emisiunii „Top Gear" si o figura emblematica a televiziunii britanice, a dezvaluit ...
-
Ce schimbări au loc în organism dacă nu mănânci deloc 36 de ore: Efectele benefice și cele mai puțin plăcute
Un popular canal specializat in animații și simulari medicale a aratat ce se intampla in organism in cazul in care nu ma ...
-
Pe pariu că nu știai! 10 combinații de alimente sănătoase care sunt mai bune împreună. Cu ce este bine să mănânci somonul
Cand vine vorba de a obține toate beneficiile alimentelor pe care le consumi, uneori unu plus unu fac trei. Aceasta este ...
-
Oamenii de știință răstoarnă tot ce se spunea despre creier: Neuroplasticitatea se păstrează chiar și la 90 de ani!
Va aduceți aminte de vremurile in care ni se spunea ca oamenii trecuți de o anumita varsta nu mai pot invața lucruri noi ...
-
Vlad Ciurea anunță că una din marile plăceri culinare a românilor e absolut interzisă pe caniculă: Pică ca un bolovan în stomac
Neurochirurgul Vlad Ciurea vine cu vești proaste pentru romanii care sunt fani ai preparatelor culinare romanești. Unul ...
-
Cafeaua viitorului nu mai fierbe apa. Experimentul care poate schimba espresso-ul clasic
Espresso-ul a fost mereu legat de sistemul format din apa fierbinte, presiune, extracție rapida o aroma. Cercetatorii di ...
-
Controversă la Cupa Mondială: A cântat Shakira sau a fost o sosie la ceremonia de deschidere?
Superstarul columbian Shakira a cantat in timpul ceremoniei de deschidere de pe Estadio Azteca din Mexico City ...
-
De ce căscăm în timp ce ne rugăm? Ce spun cercetătorii despre fenomenul care se declanșează în acele momente
Cand cascam in timp ce ne rugam, nu inseamna ca suntem plictisiți sau ca nu ne pasa de momentele spirituale. În re ...
-
Decizia controversată care a stârnit furie într-o stațiune celebră din Italia: „Cine n-are copii sau peste 65 de ani, stă la soare”
Autoritațile locale din Italia introduc, pentru sezonul estival 2026, o serie de masuri tot mai stricte menite sa protej ...
-
„Văduvele negre” trimise de serviciile secrete rusești în atacuri mortale: fete tinere folosite pentru lovituri surpriză
Autoritațile ucrainene trag un semnal de alarma cu privire la o metoda tot mai des utilizata de serviciile de informații ...
-
Povestea tatălui care a blocat un spital ca să oprească prelevarea de organe a fiului său. Semnul salvator primit de la acesta
În 2015, cazul lui George Pickering II a devenit cunoscut la nivel internațional dupa ce numeroase videoclipuri, p ...
-
Fiica sinucigașului de la Hexipharma a fost bătută și sechestrată de un cântăreț în vogă! Scene de coșmar într-un apartament din București
Fiica lui Dan Condrea, fostul patron al imperiului HexiPharma (nume ramas in centrul uneia dintre cele mai controversate ...
-
Un cadru medical dezvăluie ce fenomen surprinzător apare cu o lună înainte de moarte
Moartea este un proces biologic previzibil, iar corpul uman transmite semnale clare cu mult inainte de sfarșit, oferind ...
-
"Sindromul Paris": De ce unii turiști se îmbolnăvesc, la propriu, atunci când vizitează capitala Franței
O reacție extrema la șocul cultural și la prabușirea propriilor iluzii este cunoscuta in medicina sub numele de „S ...
-
Turnul Putna se pregătește de Cartea Recordurilor pentru cea mai înclinată construcție din lume. Întrecere chiar și Turnul din Pisa
Un turn medieval din nordul Cehiei ar putea intra in Cartea Recordurilor drept cea mai inclinata construcție de acest ti ...
-
Ar trebui să renunțăm la ideea celor trei mese pe zi? De câte ori mâncau oamenii inaintea Revoluției Industriale
Micul dejun, pranzul și cina sunt atat de adanc inradacinate in rutina noastra zilnica incat puțini dintre noi se intrea ...
-
Ce probleme de sănătate apar în funcție de locul în care se depun kilogramele în plus
Locul in care este distribuita grasimea in corp, nu doar cantitatea totala, influențeaza semnificativ și independent str ...
-
China produce pe bandă rulantă roboți umanoizi pe care nu-i cumpără nimeni. Fac spectacol, dar nu și treburi casnice
Roboții umanoizi chinezi impresioneaza prin demonstrații spectaculoase și inteligența artificiala avansata, insa multe c ...
-
Andra Gogan, întâlnire plină de energie și inspirație cu participanții la WonderFest 2026
Participanții la WonderFest 2026 au avut ocazia sa o intalneasca pe Andra Gogan, una dintre cele mai cunoscute și apreci ...
-
Cum a reușit un celebru film, vechi de aproape 50 de ani, să ghicească perfect lumea în care trăim noi astăzi
Cand Steven Spielberg a lansat „Close Encounters of the Third Kind" (Întalniri de gradul trei) in anul 1977, ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu