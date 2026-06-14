Oamenii de știință răstoarnă tot ce se spunea despre creier: Neuroplasticitatea se păstrează chiar și la 90 de ani!

Vă aduceți aminte de vremurile în care ni se spunea că oamenii trecuți de o anumită vârstă nu mai pot învăța lucruri noi? Ei bine, oamenii de știință contrazic aceste teorii și susțin că neuroplasticitatea, capacitatea creierului de a se remodela în funcție de activitățile pe care le facem, se păstrează chiar și la 90 de ani.

Creierul funcționează la fel de bine la orice vârstă

Un nou studiu arată că sănătatea creierului se poate îmbunătăți la orice vârstă, punând sub semnul întrebării convingerea comună că ascuțimea mentală trebuie să scadă pe măsură ce îmbătrânim.

Un nou studiu realizat de Universitatea Texas din Dallas arată că îmbătrânirea nu înseamnă automat pierderea ascuțimii mentale, potrivit Science Daily.

Cercetătorii au urmărit 3.966 de adulți, cu vârste cuprinse între 19 și 94 de ani. Acest grup a reprezentat aproximativ o cincime din totalul participanților la Proiectul BrainHealth. Pe parcursul a trei ani, participanții au finalizat activități scurte de antrenament care au necesitat doar cinci până la 15 minute pe zi.

Pentru a evalua schimbările în sănătatea și performanța creierului, echipa a folosit BrainHealth Index (BHI), o evaluare în curs de brevetare, dezvoltată de cercetătorii CBH și introdusă pentru prima dată într-un studiu pilot din 2021.

Ce arată testele oamenilor de știință

BHI este conceput pentru a detecta atât îmbunătățirile, cât și declinul sănătății creierului. Acesta măsoară trei domenii principale: claritatea, echilibrul emoțional și conexiunea cu oamenii și scopul, potrivit sursei.

„Indicele BrainHealth reunește aproximativ 20 de indicatori. Aceștia includ măsuri standard validate. Ele includ Indicele Calității Somnului din Pittsburgh și Chestionarul Fericirii din Oxford, precum și sarcini concepute la Centrul pentru BrainHealth, pentru a se concentra pe abilități de gândire mai complexe”, a declarat Lori Cook, autoarea corespondentă a studiului.

„Aceaste evaluări oferă informații despre sănătatea creierului individual și despre schimbarea acestuia în timp. Progresul este măsurat prin compararea rezultatelor cu scorurile anterioare ale participanților”, a transmis Cook.

„Fiecare creier este la fel de unic ca o amprentă digitală și are potențial de creștere”, a spus Cook. „Acest studiu contestă narațiunea predominantă a declinului cognitiv inevitabil, sugerând în schimb că sănătatea creierului poate fi cultivată proactiv la orice vârstă”, mai arată sursa.

Potrivit cercetătorilor, s-au observat schimbări pozitive chiar și în rândul participanților de peste 80 de ani. Acest lucru arată că eforturile de îmbunătățire a sănătății creierului pot fi benefice cu mult înainte de apariția simptomelor sau a bolilor . Eforturile pot rămâne eficiente mai târziu în viață.

Noțiunea că putem să ne schimbăm abia după ce pățin ceva rău e învechită

„Prea mult timp am funcționat sub noțiunea învechită că trebuie să așteptăm până când se întâmplă ceva rău cu creierul nostru înainte de a face ceva”, a declarat Sandra Bond Chapman, autoarea principală a studiului. „Acest studiu ne amintește că creierul nostru nu este definit de vârstă. El este definit de posibilități”.

Una dintre cele mai notabile descoperiri ale studiului a fost reprezentată de participanții care au început cu cele mai mici scoruri la BrainHealth Index. Acest grup a înregistrat cele mai mari îmbunătățiri în timp.

„Cei care încep de la cel mai scăzut nivel par să aibă cele mai mari oportunități de creștere. Este posibil să vină cu mai multe preocupări preexistente”, a spus Cook. „Prin urmare, este posibil să fie mai motivați să investească timpul necesar pentru a vedea un potențial de creștere mai mare. Dar este demn de remarcat faptul că am observat o creștere măsurabilă chiar și la cei care intră ca persoane cu performanțe ridicate”, a mai adăugat Cook.

Implicarea a fost cel mai puternic predictor al îmbunătățirii. Factori precum vârsta, sexul și nivelul de educație nu au determinat dacă participanții au experimentat schimbări pozitive, mai specifică sursa.

Proiectul BrainHealth continuă să colecteze date pe termen lung prin studii suplimentare și cercetări ulterioare. Ca parte a acestui efort, aproximativ 400 de participanți din zona Dallas au fost supuși a peste 1.200 de scanări cerebrale la Centrul de Imagistică BrainHealth Sammons.

„Acest set unic de date imagistice oferă o oportunitate de a analiza metricile neuronale asociate cu BHI. Ele ne oferă capacitatea de a utiliza imagistica cerebrală periodică. Aceasta ne ajută pentru a explora potențialele mecanisme cerebrale asociate cu schimbările în sănătatea creierului în timp”, a concluzionat Cook.