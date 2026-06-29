Luna „Căpșună" atinge apogeul în această noapte

Primul spectacol astronomic al verii va avea loc chiar în această seară. Luna „Căpșună" va răsări deasupra Europei luni seara, atingând apogeul marți dimineața. În ciuda acestui nume, Luna nu va avea culoarea roșie. În schimb, aceasta va fi mai mult aurie.

Luna „Căpșună" este numele dat în mod tradițional Lunii pline din iunie, prima Lună plină de vară. Ea răsare în fața Soarelui la doar câteva zile după solstițiu, când orizontul strălucește mult timp în serile de vară. Anul acesta va atinge vârful marți dimineața, dar pentru cea mai mare parte a Europei va fi vizibilă începând cu seara aceasta, în orașe precum Berlin, Londra, Madrid și Paris.

Numele acestui fenomen își are originea în Algonquian și alte popoare native americane. Acestea foloseau ultima lună plină din iunie ca un indicator sezonier pentru recolta de căpșuni sălbatice. Fenomenul astronomic a mai avut și alte nume, precum „Luna Porumbului Verde", „Luna Când Ies Frunzele", „Luna Nașterii" sau „Luna Lotusului". Europenii aveau propria lor versiune, „Luna de miere". Numele era legat de tradiția anglo-saxonă de cosit pajiști și recoltat stupi în iunie.

Luna „Căpșună" din acest an este, de asemenea, o microlună. Ea este situată la aproximativ 406.267 de kilometri de Pământ, adică la aproximativ 21.000 de kilometri mai departe decât media. Asta o face cu 7% mai mică și cu 10% mai slab luminată decât o Lună plină obișnuită. Prin comparație, o superlună este cu 14% mai lată și cu 30% mai luminoasă, potrivit sursei citate. Ea reprezintă a doua cea mai mică Lună plină din 2026, cu doar 102 kilometri mai aproape de Pământ decât Luna Albastră de luna trecută.

Luna trasează una dintre cele mai joase traiectorii pe cer din ultimele decenii pentru privitorii din emisfera nordică. Acest lucru este o consecință a răsăritului la doar opt zile după solstițiul de vară. Când Soarele este la cel mai înalt nivel, Luna este împinsă corespunzător jos. Cea mai bună observare este imediat după apusul soarelui. Atunci, Luna se desprinde de orizontul sud-estic și va părea aproape plină în această seară, precum și marți, mai indică sursa.