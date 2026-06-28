Aerul condiționat îngrașă: angajații care petrec 8 ore la birou pe zi o vară întreagă riscă să pună 3 kilograme pe ei

Un birou răcit intens poate influența mai mult decât confortul angajaților. Un studiu realizat într-un spațiu de lucru simulat a arătat că persoanele ținute la 19-20 de grade Celsius au consumat, în două ore, cu aproape 100 de calorii mai mult decât cele care au lucrat la 26-27 de grade. Extrapolat la un program de opt ore și la o vară întreagă de muncă, diferența poate însemna peste trei kilograme în plus.

Aerul condiționat este soluția clasică pentru zilele caniculare, mai ales în birourile unde temperaturile ridicate reduc confortul și capacitatea de concentrare. Dar răcoarea puternică poate avea și un efect mai puțin discutat: poate stimula pofta de mâncare.

Un studiu publicat în revista Frontiers in Nutrition a analizat comportamentul alimentar al unor adulți tineri care au lucrat timp de două ore într-un birou simulat. Participanții au fost împărțiți în două grupuri: unul a stat într-o încăpere răcoroasă, la 19-20 de grade Celsius, iar celălalt într-un spațiu mai cald, la 26-27 de grade.

Rezultatul a fost clar: persoanele aflate în camera mai rece au consumat, în medie, cu 99,5 calorii mai mult decât cele care au lucrat la temperaturi mai ridicate.

Diferența poate părea modestă într-o singură zi. Dar pusă în contextul unei veri petrecute la birou, ea devine relevantă.

Dacă diferența de aproape 100 de calorii observată în două ore s-ar menține pe durata unei zile complete de lucru, opt ore într-un birou răcit ar însemna aproximativ 398 de calorii în plus pe zi.

Pentru un program de cinci zile pe săptămână, timp de 13 săptămâni de vară, se ajunge la aproximativ 25.870 de calorii suplimentare. Raportat la reperul folosit frecvent în calculele de nutriție - circa 7.700 de calorii pentru un kilogram de țesut adipos - rezultatul ar echivala cu aproximativ 3,4 kilograme.

Cu alte cuvinte, o vară întreagă petrecută într-un birou foarte răcoros, combinată cu gustări suplimentare, cafele îndulcite sau porții mai mari la prânz, poate contribui la acumularea câtorva kilograme fără ca schimbarea să fie observată imediat.

Explicația ține de modul în care organismul reacționează la temperatură. Într-un mediu mai rece, corpul pierde mai multă căldură și trebuie să își regleze echilibrul termic. O reacție posibilă este creșterea aportului alimentar, întrucât organismul caută energie suplimentară.

Ideea că răcirea permanentă a spațiilor interioare poate avea efecte asupra greutății nu este nouă. O analiză publicată în Journal of Thermal Biology a estimat că, între 1960 și 2002, extinderea utilizării aerului condiționat în Statele Unite a redus cu aproximativ 1,4 grade Celsius temperatura medie a mediului în care își petreceau timpul americanii.

Autorii au calculat că, într-un model bazat pe adaptarea organismului la un mediu mai rece, această schimbare ar putea corespunde unei creșteri de circa 11,7 kilograme la bărbați și 9 kilograme la femei pe parcursul celor patru decenii analizate.

Pentru angajații care își petrec vara în birouri cu aer condiționat, problema nu este aparatul în sine, ci combinația dintre temperatură scăzută, statul prelungit pe scaun și accesul facil la mâncare. O încăpere răcită la 19 grade, un prânz consistent și o gustare luată automat între ședințe pot transforma, pe termen lung, confortul termic într-un surplus caloric constant.

Diferența dintre 20 și 26 de grade poate părea doar o chestiune de preferință. Pentru organism, însă, poate însemna câteva sute de calorii pe zi.