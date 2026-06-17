Celebrul prezentator al emisiunii "Top Gear", Jeremy Clarkson a fost diagnosticat cu un cancer care avansează galopant
Postat la: 17.06.2026 |
Jeremy Clarkson, prezentatorul emisiunii „Top Gear" şi o figură emblematică a televiziunii britanice, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o formă „agresivă" de cancer, informează Variety.
Jeremy Clarkson suferă de un cancer în stare avansată
În ultimele două episoade din sezonul 5 al emisiunii "Clarkson's Farm", disponibile pe Prime Video, Clarkson le-a spus colegilor săi Charlie Ireland şi Kaleb Cooper: "Am cancer". Cooper, şocat, l-a întrebat pe Clarkson: "Nu, nu ai. Unde?". Clarkson a răspuns: "Unde se află nu este treaba nimănui. Ştiu asta încă din luna mai".
Clarkson a dezvăluit că motivul pentru care "a dispărut săptămâna trecută" a fost faptul că s-a dus la medic şi "a făcut o biopsie". Medicul i-a spus că tipul de cancer este "agresiv", dar, din fericire, a adăugat el, l-au depistat "într-un stadiu foarte incipient".
Se va opera de urgență
El a adăugat: "Va trebui să mă duc să fac o operaţie; operaţia în sine durează foarte puţin, dar corpul tău rămâne indisponibil pentru o perioadă scurtă de timp".
În emisiune, Clarkson apare într-un pat de spital, de unde a spus că sezonul 5 al emisiunii "Clarkson's Farm" a început "cu mine într-un pat de spital, iar acum suntem la finalul sezonului 5 şi m-am întors într-un pat de spital". El a explicat că "o parte din tratament" a "mers prost" şi că, dacă următoarea rundă de tratament va fi "de succes, ne vedem în sezonul 6, iar dacă nu, nu ne vom vedea.
Înainte ca "Clarkson's Farm" să difuzeze finalul sezonului 5, Clarkson a postat un videoclip pe Instagram, avertizându-şi fanii că episoadele sunt "foarte, foarte dificile".
Timp de aproape 20 de ani, Clarkson a prezentat emisiunea "Top Gear" alături de Richard Hammond şi James May. Difuzată pe BBC în 240 de episoade între 2002 şi 2022, emisiunea îi urmărea pe cei trei prezentatori în călătoriile lor în jurul lumii, în timp ce discutau despre maşini exotice şi, uneori, bizare. "Clarkson's Farm", care a avut premiera pe Prime Video în 2021, îl urmăreşte pe Clarkson în încercarea sa de a conduce o fermă la ţară, fără a avea experienţă anterioară.
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