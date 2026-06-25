Sâmbătă, la Comarnic, o nouă ediţie a Festivalului Drapelului organizată de Mari Vila îi aduce pe scenă pe Fuego și Pepe, iar pe seară "Mă mut la mama!"

Potrivit Primăriei Comarnic, și anul acesta vor avea loc manifestări care, deja, au devenit tradiție sub numele "Festivalul Drapelului". Acestea au fost programate să aibă loc în perioada 27-28 iunie a.c., potrivit programului deja anunțat, la Comarnic urmând să vină unul dintre artiștii cunoscuți care au fost prezenți și anul trecut- Fuego, alături de alți interpreți.

"Pe 27 Iunie 2026 arborăm din nou, simbolic, Tricolorul României, de la orele 17.30, onorând astfel "Ziua Drapelului Național" și valorile autentice românești! Ceremonia va fi urmată de un recital susținut de Pepe, dar și de regalul folcloric "Drag ne e de Tricolor", susținut de Paul Surugiu - Fuego și invitații săi, alături de orchestra și ansamblul "Junii Sibiului", intrarea fiind liberă", au precizat reprezentanții Primăriei Comarnic. Așa cum s-a mai menționat, pe 27 iunie, programul artistic se va desfășura pe scena amenajată pe stadionul din oraș, începând cu ora 17.00 artiști locali și tineri urmând să evolueze în fața publicului, pentru ca, ulterior, începând cu ora 19.00, să concerteze artiști consacrați, așa cum se poate vedea din afișul alăturat. Iar seara, la ora 22.00, se va încheia cu proiecția filmului "Mă mut la mama", o comedie în care, au menționat organizatorii evenimentului, aproape orice spectator se va regăsi. Organizatorul principal al evenimentului este Marin Mandrila, patronul firmei Mari Vila, cel care ne-a declarat că în acest an, la editia din 2026, ne asteaptă și numeroase surprize, intre care si un film de comedie extraordinar.

Inițiativa organizării acestui festival a avut ca punct de reper faptul că, așa cum se menționează și pe site-ul oficial al Primăriei Comarnic, pe unul dintre cele mai reprezentative locuri ale orașului - Muntele Pleșuva - a fost arborat pentru prima dată tricolorul românesc, în anul 1839. "Acest eveniment a marcat astfel, pe veci, localitatea noastră drept un punct crucial în stabilirea identității neamului românesc. Informația rezultă din mărturisirile francmasonului Jean Alexandre Vaillant, chemat și stabilit în Muntenia în anul 1830, profesor și director al „Colegiului Sf. Sava" din București, în perioada 1831-1834. Potrivit acestuia, tricolorul ar fi fluturat pentru prima dată în ziua de 29 iulie 1839, pe muntele Pleșuva din Comarnic, județul Prahova. Astfel, arborarea de către Vaillant a tricolorului ca drapel al Principatelor este, poate, cea mai veche atestare documentară a acestui fapt. (...) Important este că în Comarnic - pe vârful Pleșuva, flutură din nou tricolorul țării noastre, în semn de respect și dragoste de neam. La inițiativa primarului orașului, Sorin Popa, mai mulți temerari urcă în fiecare an până în vârf de plai, pentru a arbora, din nou, drapelul României la loc de cinste. După ce, în anul 2016, tinerii din oraș au reluat tradiția și au urcat steagul la cea mai mare înălțime a zonei, urmând gestul francezului Jean Alexandre Vaillant, ulterior, autoritățile locale au decis să investească în acest punct turistic important pentru oraș și au achiziționat anual un tricolor național de dimensiuni considerabile, care este arborat în lunile mai-noiembrie pe vârful care, de milenii încoace, veghează Comarnicul asemeni unui adevărat străjer. Cum intemperiile sunt puternice în această zonă înaltă, în special în perioada toamnă-iarnă, acesta este reînnoit anual și arborat pe Pleșuva de regulă chiar de Ziua Drapelului Național - care este marcată la nivel național pe 26 iunie -de către localnici și reprezentanți ai primăriei", se menționează în informarea autorităților locale din Comarnic.

Seara de sâmbătă, 27 Iunie, se va încheia cu proiecția filmului "Mă mut la mama"- o comedie despre o familie aproape imperfectă, cu o poveste plină de umor, emoție și situații în care aproape orice spectator se va regăsi. Filmul îi reunește pe unii dintre cei mai iubiți actori ai scenei și ecranului: Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas Petrescu, Carmen Tănase, Maia Morgenstern, Adrian Păduraru, Paula Chirilă, Doina Teodoru, Ana Odagiu, Ioana Ancea, Bianca Purcărea, Ionuț Ciocia, Tudorel Filimon, Răzvan Oprea și Serghei Mizil.

"Vor veni Junii Sibiului, cu orchestră mare și dansatorii și vom încinge hore, vom dansa și alte stiluri și ne vom bucura împreună! Va fi și maestrul Cristian Obrejan, care ne pregătește mari surprize! Dar am și invitați de seamă, care vă vor purta în diferite zone și vor face spectacol, trecând de la șlagăre la melodii de joc, de la Ardeal la Moldova, ajungând la celebrele cântece patriotice! Vor fi alături de mine pe scena, cântând și în duet sau trio, minunații - MIOARA VELICU, SAVA NEGREAN BRUDAȘCU, AURORA ȘI SĂNDEL MIHAI, ALESIS și soliștii de aur ai Junilor, Traian Stoiță și Alina Bîca! Organizatorul principal este domnul Marian Mandrila și MARI VILA, un patriot prin excelență și un excepțional om! Intrarea este liberă, iar prezentatorii sunt Octavian Ursulescu și Gabriel Fătu!", ne anunță și Paul Surugiu, cunoscut ca "Fuego".