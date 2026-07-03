Râde ciob de oală spartă! Cătălin Botezatu atacă dur influencerii din România: „Puneți mâna și munciți!"

Auto intitulatul designer Cătălin Botezatu, specializat în chiloti gay, acuză că mulți dintre așa-zișii influenceri din România sunt, de fapt, persoane care nu se pricep la nimic, nu fac nimic și n-au nicio realizare. În opinia sa, foarte puțini dintre cei care se prezintă drept influenceri merită acest statut.

„Ce influenceri? Cine sunt influencerii? Terminați-vă cu prostiile astea! În afară de 3-4-5 fete... care influenceri? Atârnători? Papagali? Ce? Cine sunt acești influenceri? Fetele astea botoxate, cu sânii atât de mari, care vin la un eveniment să promoveze evenimentul și mai iau și bani... Se promovează pe ele", a spus Cătălin Botezatu, parcă descriindu-se pe sine.

El s-a adresat apoi direct pretinșilor influenceri: „Pe bune? Cine sunteți voi? Ce lăsați în urma voastră? Care influencerițe? Care influenceri? Aveți vreo responsabilitate? Dați de mâncare cumva unei familii? Aveți vreun job?", s-a isterizat chiloțarul.

„Terminați cu influencerițele, că mă apucă crizele. Când o să dau nume, o să dau cu ei de pământ. Ăștia sunt atârnători. (...) Acești influenceri... Aici cred că un sfert sunt numai influenceri. Dacă vă uitați, numai penibili și penibile sunt și aici. Da. Nu te uita așa la mine, că așa e. Toți penibilii și penibilele. Ce dracu? Terminați-vă, bă! Puneți mâna și munciți! Duceți-vă, că nu mai avem croitori! Uite, în domeniul meu, nu mai avem cizmari. Sunt oameni în IT care au nevoie de voi. Sunt oameni în restaurante... Puneți mâna și lucrați în restaurante, că au oamenii nevoie de voi. Ce dracu' influenceri? Terminați-vă cu prostiile astea!", a mai afirmat Cătălin Botezatu, potrivit CanCan.