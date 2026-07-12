Statele Unite au lovit peste 140 de ținte în Iran într-o singură noapte: „Rachete, drone, depozite și rețele de comunicații"

Statele Unite au lovit aproximativ 140 de ținte în Iran duminică, a anunțat Comandamentul Central al SUA (Centcom), ca represalii la atacul forțelor iraniene asupra unei nave comerciale în strâmtoarea Ormuz.

„Printre aceste ținte s-au numărat baze de rachete și drone iraniene, mijloace navale, depozite de muniție, rețele de comunicații și posturi de supraveghere de coastă", a scris Centcom pe X.

În cursul celor trei nopți de atacuri din această săptămână, CENTCOM a lovit peste 300 de ținte, la ordinul Comandantului Suprem, pentru a reduce capacitatea Iranului de a ataca marinarii civili și navele comerciale care tranzitează liber strâmtoarea. Tranzitul navelor comerciale prin acest coridor maritim internațional vital continuă.

De la începutul lunii mai, forțele americane au contribuit la facilitarea tranzitului cu succes a peste 800 de nave comerciale și a 400 de milioane de barili de țiței prin Strâmtoarea Ormuz.

Marina Gardienilor Revoluției, armata ideologică a Iranului, a anunțat în noaptea de sâmbătă spre duminică închiderea „până la noi ordine" a strâmtorii Ormuz, după ce a tras focuri de avertisment asupra unei nave care urma o „rută neautorizată", relatează AFP și Reuters.

Comandamentul Central al SUA a declarat la scurt timp după aceea că forțele sale au început o a treia rundă de atacuri împotriva Iranului. CENTCOM a precizat că nava lovită de Iran, GFS Galaxy, era de tip container și naviga sub pavilion cipriot.

A suferit „daune semnificative la sala mașinilor", iar un membru al echipajului civil este dat dispărut.

Membrii echipajului unei nave de tip container despre care s-a raportat că a suferit avarii în apropierea Strâmtorii Ormuz duminică dimineața au fost nevoiți să abandoneze nava, a declarat Centrul de Operațiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit (UKMTO).