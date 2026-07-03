Un '"Batman" misterios leagă oamenii cu bandă adezivă de stâlpi. Detaliul bizar care uimește poliția e altul

Sătul să aștepte ca autoritățile locale să îi identifice și să îi aducă în fața justiției pe cei care comit furturi, un justițiar misterios din orașul Lagos de Moreno, aflat în statul Jalisco din Mexic, a decis să acționeze pe cont propriu.

Acesta a început să îi imobilizeze cu bandă adezivă pe presupușii hoți de motociclete, legându-i de stâlpii de iluminat și lăsându-i acolo pentru a fi găsiți ulterior de poliție. Până în prezent, autoritățile au descoperit cel puțin cinci persoane aflate în această situație.

Activitatea enigmaticului personaj, supranumit de localnici „Batman", a început la jumătatea lunii iunie. Primul caz a fost înregistrat pe 13 iunie, când un bărbat a fost găsit legat de un stâlp de iluminat cu bandă adezivă, având cuvântul „hoț" scris pe frunte.

În apropierea lui se afla și o motocicletă despre care se presupune că fusese furată, ceea ce a alimentat suspiciunea că persoana imobilizată ar fi fost implicată în furt. Incidentul nu a rămas unul izolat, deoarece, în zilele care au urmat, polițiștii au mai găsit cel puțin alți patru presupuși hoți legați în același mod de stâlpi de iluminat.

Deși în spațiul public s-a răspândit ideea că toate aceste acțiuni ar fi fost comise de un singur justițiar, reprezentanții autorităților locale spun că nu exclud posibilitatea ca în spatele acestor incidente să se afle un grup organizat de persoane care acționează împreună.

Un aspect care le atrage atenția anchetatorilor este faptul că niciuna dintre persoanele găsite legate nu a oferit până acum explicații despre modul în care a ajuns în această situație sau despre identitatea celor care le-au imobilizat.

Secretarul pentru Securitate Publică din Jalisco, Juan Pablo Hernández, a anunțat că sunt în desfășurare investigații pentru a stabili exact ce s-a întâmplat și pentru identificarea persoanelor responsabile.

Oficialul a precizat că, în acest moment, cei cinci bărbați descoperiți legați sunt tratați ca victime în cadrul anchetei și a subliniat că nimeni nu ar trebui să își facă singur dreptate, indiferent de motivele pe care le invocă.

Cazul a stârnit numeroase reacții în mediul online din Mexic și a împărțit opinia publică.

În timp ce unii condamnă ferm acest tip de justiție făcută pe cont propriu și consideră că astfel de gesturi nu pot fi tolerate într-un stat de drept, alții și-au exprimat sprijinul față de misteriosul justițiar, argumentând că acțiunile sale sunt o consecință a nemulțumirii față de eficiența autorităților în combaterea infracționalității.

Situația amintește de un caz asemănător petrecut în 2018 în orașul mexican Puerto Vallarta. Atunci, cel puțin 11 persoane au fost descoperite complet dezbrăcate, legate de stâlpi de iluminat și având litera „R" rasă pe ceafă.

În ciuda amplelor investigații desfășurate la acea vreme, autoritățile nu au reușit niciodată să stabilească cine s-a aflat în spatele acelor acțiuni, iar misterul a rămas nerezolvat.