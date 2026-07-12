S-a încheiat finala feminină de la Wimbledon. Câștigătoarea, bătută de trei ori în acest an de o româncă

Linda Noskova este campioană de Grand Slam. Jucătoarea din Cehia, cap de serie numărul 9, a învins-o sâmbătă pe compatrioata sa Karolina Muchova cu scorul de 6-2, 5-7, 6-3, după două ore și 27 de minute de joc, cucerind primul său titlu major chiar la prima sa finală de Grand Slam și completând astfel prima finală de la Wimbledon disputată exclusiv între jucătoare din Cehia în Era Open.

La vârsta de 21 de ani, Noskova devine cea mai tânără campioană de la Wimbledon de când o altă jucătoare din Cehia, Petra Kvitova, a câștigat titlul în 2011, și a treia campioană cehă în decurs de patru ani, după Marketa Vondrousova (2023) și Barbora Krejcikova (2024).

Linda Noskova, învinsă de trei ori în 2026 de Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea a fost învinsă de cehoaica Linda Noskova, cu 2-6, 6-3, 7-6 (11/9) în runda a treia a turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon.

Sorana Cîrstea (36 ani, 18 WTA), cap de serie numărul 17, s-a înclinat după două ore și 16 minute de joc. Cîrstea, autoare a 12 ași în acest meci, a ratat o minge de meci la 5-4 în favoarea sa în decisiv, iar apoi a avut 7-5 în super tiebreak, dar a pierdut cu 9-11.

Cîrstea și Noskova (21 ani, 12 WTA) sunt acum la egalitate, 3-3, în meciurile directe. Românca a obținut toate cele trei victorii anul acesta (la Dubai, Miami și Roma), pierzând la Indian Wells. Noskova s-a impus și la prima confruntare, în 2024, la Brisbane.