Descoperire surprinzătoare a cercetătorilor: Un fenomen seismic fără precedent, pornit din nucleul Pământului, a deplasat întreaga Japonie

Cutremurul cu magnitudinea 9,0 care a lovit Japonia pe 11 martie 2011 nu a provocat doar tsunamiul devastator și criza nucleară de la Fukushima.

Un nou studiu arată că seismul a generat și un fenomen rar, care a deplasat aproape întreaga țară la câteva minute după producerea sa, notează CNN.

La aproximativ 15 minute de la începutul cutremurului, stațiile GPS din Japonia au înregistrat o mișcare uniformă a terenului către est, de aproximativ 5-6 milimetri.

Deși deplasarea a fost redusă, aceasta a fost permanentă și s-a manifestat pe o suprafață uriașă, întinzându-se de la insula Hokkaido până la Kyushu.

La momentul respectiv, fenomenul a trecut aproape neobservat, fiind considerat de mulți specialiști o posibilă eroare de măsurare.

Geofiziciana Sunyoung Park și echipa sa au continuat însă să analizeze datele, suspectând că este vorba despre un proces seismic necunoscut până acum.

După ani de cercetări, oamenii de știință au ajuns la concluzia că undele generate de seism au pătruns până la limita nucleului extern al Pământului, aflat la mii de kilometri adâncime, după care s-au reflectat și au revenit spre suprafață.

La întoarcere, aceste unde au declanșat o mișcare sincronizată a mai multor plăci tectonice, producând deplasarea observată în Japonia.

„Ceea ce a fost neobișnuit este că aproape întreaga Japonie s-a mișcat în același timp și în aceeași direcție", a explicat Sunyoung Park.

Până acum, seismologii știau că undele generate de marile cutremure pot ajunge până în apropierea nucleului planetei, însă se credea că energia lor se disipă înainte de a reveni la suprafață.

Potrivit cercetătorilor, fenomenul identificat după seismul din 2011 reprezintă cea mai extinsă deplasare tectonică sincronizată observată vreodată.

Deși mișcarea terenului a fost de doar câțiva milimetri, energia eliberată este comparabilă cu cea a unui cutremur de magnitudine 7,5.

Diferența este că această energie a fost distribuită pe o zonă extrem de vastă, în loc să fie concentrată într-un singur punct.

Geofizicianul Goran Ekstrom, care nu a participat la studiu, amintește că seismul principal din 2011 a deplasat insula Honshu cu aproximativ 20 de centimetri spre est, în urma mișcărilor masive ale plăcilor tectonice.

Noul fenomen identificat de cercetători este diferit, deoarece a afectat simultan o suprafață mult mai mare.

Descoperirea sugerează că marile cutremure pot continua să influențeze sistemele tectonice mult timp după ruptura inițială, nu doar prin intermediul replicilor.

Spre deosebire de replicile clasice, acest tip de fenomen ar putea fi anticipat. Cercetătorii estimează că undele seismice au nevoie de aproximativ 15 minute pentru a călători până la nucleul Pământului și înapoi, ceea ce ar putea oferi un interval limitat pentru evaluarea riscurilor.

Totuși, deoarece energia este dispersată pe o regiune foarte extinsă, efectele la suprafață sunt mult mai reduse decât în cazul unui cutremur obișnuit de aceeași magnitudine.

Cercetătorii cred că fenomenul observat în Japonia ar putea exista și în alte regiuni ale lumii, însă lipsa unor rețele dense de monitorizare face dificilă detectarea sa.

Vedran Lekic consideră că Japonia a putut documenta acest eveniment datorită uneia dintre cele mai avansate infrastructuri de monitorizare seismică și satelitară din lume.

La rândul său, geofiziciana Amanda Thomas afirmă că studiul oferă o nouă perspectivă asupra modului în care marile cutremure pot influența sistemele de falii.

„Încă nu înțelegem pe deplin cum funcționează faliile tectonice, iar acest tip de observație ne oferă o nouă piesă din puzzle", a declarat ea.

Rezultatele sugerează că efectele unui cutremur major nu se opresc odată cu undele inițiale și replicile, ci pot continua prin mecanisme care implică inclusiv interacțiunea dintre scoarța terestră și nucleul planetei.