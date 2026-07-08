"Siga-siga" e o expresie pe care turiștii trebuie să o înțeleagă înainte de a merge în Grecia. Nu este doar o vorbă, ci un stil de viață

Dincolo de plaje și taverne, Grecia ascunde un secret pe care turiștii îl descoperă încă din primele zile de vacanță. Este vorba despre filosofia „siga-siga". Tradusă literal prin „încet, încet", această expresie nu descrie doar viteza cu care se mișcă lucrurile, ci reprezintă o adevărată artă de a trăi, bazată pe calm, răbdare și prețuirea prezentului.

Nu este vorba despre lene sau nepăsare, ci despre refuzul de a trăi viața ca pe o cursă permanentă contra cronometru. Această mentalitate își pune amprenta pe întregul ritm al societății, scrie Greekreporter.com.

Mesele lungi alături de familie nu sunt considerate pierdere de timp, ci ritualuri de socializare, iar cafeaua de dimineață se savurează pe îndelete, niciodată pe fugă.

Viața de zi cu zi este modelată de interacțiuni sociale frecvente, fie prin vizite ocazionale, conversații lungi sau întâlniri spontane care adesea durează până târziu în noapte.

Stilul de viață așezat este sprijinit inclusiv de reguli oficiale. În Grecia, orele de liniște de la mijlocul zilei sunt sfinte și diferă în funcție de sezon.

Pe timp de vară, între 15:00 și 17:30, localitățile încremenesc pentru a permite odihna în perioadele de caniculă, un obicei respectat cu strictețe atât de localnici, cât și de vizitatori.

Deși turiștii obișnuiți cu un ritm alert și servicii instantanee pot simți un ușor disconfort la început, majoritatea ajung să adopte acest stil cald și primitor.