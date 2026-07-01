Prezentatoarea care a pierdut pariul cu Dan Alexa s-a ținut de promisiune: "Băi, dar le face! Eu n-am crezut"
Postat la: 01.07.2026 |
Prezentatoarea Diana Munteanu (47 de ani), fosta soție a lui Claudiu Niculescu (49 de ani), a pierdut un pariu legat de naționala din Curacao, una dintre cele mai slabe de la Campionatul Mondial.
Astfel, într-o emisiune TV cu Dan Alexa, Diana Munteanu a dezvăluit ce e dispusă facă în cazul în care cei din Curacao nu se vor califica mai departe în fazele eliminatorii, în urma ultimului meci din grupă, cu Coasta de Fildeș.
"Fac 'braziliana' (n.r. numele unei cunoscute scheme folosite de fotbaliști), dacă nu iese", a promis Diana Munteanu. După ce Curacao a fost eliminată, prezentatoarea s-a ținut de promisiune, în direct la TV, descurcându-se foarte bine. "Băi, dar le face! Eu n-am crezut", s-a mirat Dan Alexa.
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