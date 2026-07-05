De ce luni dimineața se produc cele mai multe infarcturi: explicația științifică, studiile OMS și sindromul periculos descoperit de medici

Oricât de bizar ar părea, statisticile medicale ascund o realitate sumbră: prima zi a săptămânii de lucru nu aduce doar cafele băute în grabă și frustrarea blocajelor în trafic, ci și un risc critic pentru sănătate. Datele colectate de cardiologi din întreaga lume arată că ziua de luni înregistrează un vârf alarmant în ceea ce privește incidența infarctului miocardic acut.

Nu este vorba despre o superstiție urbană, ci despre un fenomen biologic și psihologic bine documentat de comunitatea științifică. Medicii avertizează că organismul uman trece printr-un veritabil „șoc de tranziție" la începutul săptămânii, o combinație periculoasă între stresul psihic, perturbarea ceasului biologic și excesele acumulate în zilele de odihnă.

Principalul vinovat pentru incidența crescută a atacurilor de cord este considerat stresul reîntoarcerii la muncă, cunoscut în psihologie și sub numele de efectul „Blue Monday".

Tranziția bruscă de la starea de relaxare din weekend la presiunea termenelor limită și a responsabilităților declanșează o reacție violentă a sistemului nervos simpatic.

În primele ore ale dimineții de luni, corpul secretă o cantitate masivă de cortizol și adrenalină - hormonii asociați reacției de tip „luptă sau fugă". Acest cocktail hormonal forțează inima: ritmul cardiac explodează, vasele de sânge se contractă, iar tensiunea arterială crește brusc.

Pentru o persoană care are deja arterele parțial îngustate de depozite de grăsime (plăci de aterom), această suprasolicitare poate provoca fisurarea unei plăci. Organismul reacționează formând rapid un cheag de sânge pentru a „repara" fisura, blocând complet artera și declanșând infarctul.

Pe lângă factorul psihologic, medicii aduc în discuție și un comportament extrem de nociv: destabilizarea ritmului circadian. În weekend, majoritatea oamenilor își schimbă programul, culcându-se și trezindu-se mult mai târziu.

Luni dimineață, ceasul biologic intern primește o lovitură puternică.

Această desincronizare, numită în literatura de specialitate „social jetlag", afectează direct vâscozitatea sângelui. Studiile arată că, în primele ore după o trezire bruscă și pe fondul privării de somn, sângele devine mai „gros" și mai predispus la coagulare.

La toate acestea se adaugă și „nota de plată" a stilului de viață din weekend. Alimentația bogată în sare și grăsimi, specifică meselor în familie sau ieșirilor în oraș, duce la retenție de apă și la o presiune suplimentară pe sistemul circulator.

Mai mult, consumul crescut de alcool din zilele libere poate declanșa episoade de aritmie severă, o afecțiune catalogată în tratatele de medicină drept „Holiday Heart Syndrome" (Sindromul Inimii de Vacanță), ale cărei efecte clinice maxime se resimt adesea abia luni.

Fenomenul nu a rămas neobservat de marile instituții de cercetare. Cel mai recent și răsunător semnal de alarmă a fost tras de British Cardiovascular Society, în cadrul unei conferințe anuale de amploare.

Medicii fin Irlanda de Nord au analizat datele a peste 10.000 de pacienți internați cu cel mai agresiv tip de atac de cord (infarctul de tip STEMI). Concluzia a fost clară: s-a înregistrat o creștere statistică cu 13% a ratei de infarct în ziua de luni, comparativ cu oricare altă zi a săptămânii.

Această concluzie nu este una izolată. Cu ani în urmă, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a derulat proiectul „MONICA", un studiu mamut care a monitorizat bolile cardiovasculare în zeci de țări. Rapoartele OMS au confirmat existența unui „vârf de luni", menționând că atacurile de cord fatale au o incidență mult mai mare la începutul săptămânii, în special în rândul populației active în câmpul muncii.

De asemenea, o meta-analiză publicată în European Journal of Epidemiology a demonstrat că acest tipar dispare aproape complet în cazul persoanelor pensionate, ceea ce confirmă legătura directă dintre stresul socio-profesional și riscul cardiac.

Corelația este susținută istoric și de American Heart Association (AHA); în publicațiile lor din jurnalul medical Circulation, cercetătorii americani au demonstrat că sistemul cardiovascular uman este setat biologic să aibă o vulnerabilitate crescută la primele ore ale dimineții, vulnerabilitate care este potențată la maximum în prima zi a săptămânii de lucru.

În fața acestor date statistice greu de contestat, recomandarea cardiologilor rămâne fermă: diminețile de luni ar trebui abordate cu mai mult calm, evitând efortul fizic intens și trezirile extrem de bruște, iar simptome precum gheara în piept sau respirația grea nu trebuie niciodată ignorate sau puse doar pe seama „stresului de început de săptămână".