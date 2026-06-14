Vlad Ciurea anunță că una din marile plăceri culinare a românilor e absolut interzisă pe caniculă: Pică ca un bolovan în stomac

Neurochirurgul Vlad Ciurea vine cu vești proaste pentru românii care sunt fani ai preparatelor culinare românești. Unul din cele mai iubite alimente, prezent pe masa românilor, mai ales vara, când afară e cald, ar face rău organismului, spune Ciurea.

Vlad Ciurea atrage atenția că mititeii pot fi extrem de periculoși în perioadele caniculare, în special dacă sunt consumați frecvent și în cantități mari. Ocazional însă, este permis acest răsfăț culinar.

”Organismul este deja supus unui stres termic imens pe caniculă. Dacă mai adăugăm și o mâncare grea, cum sunt mititeii, care cade ca un bolovan în stomac, riscăm fenomene periculoase, precum ischemii coronariene sau cerebrale”, spune dr. Vlad Ciurea.