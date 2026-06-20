Ai eliminat complet zahărul din alimentație? Cum îți poate afecta, de fapt, această decizie intestinul și metabolismul

Eliminarea zahărului din alimentație poate părea cheia unei diete sănătoase, însă cercetările sugerează că aceasta ar putea avea efecte neintenționate asupra sănătății digestive.

Un studiu prezentat la ENDO 2026, reuniunea anuală a Endocrine Society, sugerează că lipsa totală a zaharozei, cunoscută și sub denumirea de zahăr de masă, poate afecta sănătatea intestinelor și poate perturba metabolismul natural al organismului.

Pentru a analiza impactul absenței totale a zahărului din alimentație asupra organismului, cercetătorii de la Dasman Diabetes Institute din orașul Kuwait City au realizat un studiu de 16 săptămâni pe două grupuri de șoareci. Ambele grupuri au urmat o dietă săracă în grăsimi, însă cu o diferență esențială.

Un grup a consumat o dietă săracă în grăsimi care conținea o cantitate standard de zaharoză, în timp ce celălalt grup a urmat o dietă săracă în grăsimi complet lipsită de zahăr.

Pe parcursul experimentului, oamenii de știință au monitorizat o gamă largă de factori fiziologici, inclusiv greutatea animalelor, toleranța la glucoză, sensibilitatea la insulină, nivelurile hormonale, inflamația internă și compoziția specifică a bacteriilor intestinale.

Rezultatele studiului sugerează că eliminarea completă a zahărului a provocat mai multe probleme de sănătate neașteptate.

„Eliminarea completă a zaharozei dintr-o dietă săracă în grăsimi poate perturba în mod neașteptat sănătatea intestinală și poate favoriza inflamația și disfuncțiile metabolice", a declarat Rasheed Ahmad, cercetător principal și șef al Departamentului de Imunologie și Microbiologie din cadrul Dasman Diabetes Institute.

Deși șoarecii care au urmat dieta fără zahăr nu au luat în greutate comparativ cu grupul de control, indicatorii lor de sănătate internă s-au deteriorat.

Animalele private de zaharoză au dezvoltat un dezechilibru al florei intestinale și un nivel crescut de inflamație la nivelul intestinelor și al ficatului.

De asemenea, acestea au prezentat semne de reglare deficitară a glicemiei, rezistență la insulină și modificări celulare asociate cu boala ficatului gras, potrivit cercetării.

„Rezultatele sugerează că eliminarea completă a zaharozei dintr-o dietă săracă în grăsimi poate afecta negativ microbiota intestinală și sănătatea metabolică", a concluzionat Ahmad.

Deși riscurile dietelor bogate în zahăr sunt bine cunoscute, cercetătorii au remarcat că s-a acordat foarte puțină atenție efectelor eliminării totale a zahărului din mesele sărace în grăsimi.

Oamenii de știință afirmă că aceste noi descoperiri evidențiază faptul că glucidele din alimentație joacă un rol valoros în menținerea echilibrului dintre sistemul imunitar și microbiomul intestinal.

Întrucât această cercetare a fost realizată pe șoareci, pe o perioadă relativ scurtă de doar 16 săptămâni, sunt necesare studii clinice suplimentare pentru a stabili dacă o dietă complet lipsită de zahăr provoacă aceleași inflamații intestinale și hepatice și la oameni.

În plus, studiul s-a concentrat în mod specific asupra eliminării zaharozei din mesele sărace în grăsimi, ceea ce înseamnă că rezultatele s-ar putea să nu se aplice persoanelor care renunță la zahăr în timp ce urmează diete bogate în grăsimi sau diete ketogenice, au precizat cercetătorii.

Echipa de cercetare consideră că viitoarele recomandări alimentare s-ar putea îndepărta de restricțiile stricte și absolute privind consumul de zahăr și să pună un accent mai mare pe menținerea unei populații diverse și sănătoase de bacterii intestinale printr-o alimentație echilibrată.

„Pe termen lung, aceste descoperiri ar putea contribui la îmbunătățirea strategiilor de prevenire și gestionare a tulburărilor metabolice, a bolii ficatului gras și a afecțiunilor inflamatorii cronice", a concluzionat Ahmad, potrivit foxnews.com.