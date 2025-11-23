De la strălucirea Oscarului, la nopți petrecute pe unde apucă: drama unui celebru actor de la Hollywood

Nici măcar actorii de renume, laureați ai premiului Oscar, nu sunt feriți de dificultăți, iar una dintre figurile proeminente de la Hollywood a dezvăluit recent că a rămas fără locuință și că doarme ocazional pe unde găsește adăpost. În ciuda faptului că este deținătorul unei prestigioase statuete Oscar, actorul Kevin Spacey nu mai are un acoperiș stabil deasupra capului, ajungând în situația de a fi homeless. El a menționat că atât celebra sa distincție, cât și bunurile sale esențiale sunt depozitate, în timp ce el însuși nu are o locuință stabilă de șapte ani.

La șapte ani de la izbucnirea scandalului de agresiune sexuală care i-a afectat profund cariera, Kevin Spacey a confirmat că, în prezent, nu deține o reședință permanentă. „Locuiesc în hoteluri, în Airbnb-uri, merg acolo unde apare munca. Pur și simplu nu am o casă, asta încerc să explic", a spus câștigătorul Oscarului. Actorul a recunoscut că situația sa financiară „nu este grozavă" după scandal. Deși a fost achitat în final de acuzațiile de agresiune sexuală formulate de patru bărbați în Marea Britanie, a ajuns să piardă foarte mulți bani. Singura bucurie e că, deși și-a pierdut casa, momentan a reușit să amâne declararea falimentului.

Kevin Spacey, care a negat cu fermitate orice vinovăție, a menționat că „cheltuielile din acești șapte ani au fost astronomice. Am avut foarte puține venituri și totul a mers către cheltuieli". Actorul de 66 de ani, cunoscut din „American Beauty", a fost acuzat de peste 30 de bărbați, inclusiv de Anthony Rapp din „Star Trek: Discovery", de comportament nepotrivit sau agresiune sexuală, acuzațiile apărând pentru prima dată în 2017.

Ca urmare a acestor acuzații, Netflix a eliminat în cele din urmă rolul său emblematic din „House of Cards", serialul care s-a încheiat în 2018. Actorul s-a confruntat și cu pierderea altor colaborări la Hollywood. Despre asta spune că „trebuie să înveți să treci peste". Ulterior, Kevin Spacey a fost găsit nevinovat de agresarea a patru bărbați în iulie 2023, într-un alt proces foarte mediatizat în Marea Britanie, și a fost găsit tot nevinovat și într-un proces civil din New York în 2022. Rămas fără o reședință fixă, Kevin Spacey are puterea să privească resemnat. Se simte ca la începutul carierei, când nu cunoscuse încă gloria.

„În mod ciudat, simt că m-am întors la punctul de plecare, adică merg pur și simplu acolo unde este munca. Totul este în depozit și sper ca, dacă lucrurile se vor îmbunătăți, să pot decide unde vreau să mă stabilesc din nou", a spus actorul, care a locuit anterior în Baltimore, Maryland. Actorul a susținut săptămâna aceasta un spectacol la un resort din Limassol, Cipru, în condițiile în care e deja extrasezon aici, în încercarea de a merge mai departe. În contextul lansării documentarului din 2024 „Spacey Unmasked", actorul a reiterat că nu a greșit în multiplele acuzații și a spus că nu mai poate „să fie atacat fără motiv" fără a se apăra.

„Îmi asum întreaga responsabilitate pentru comportamentul și acțiunile mele din trecut, dar nu pot și nu voi fi responsabil sau să cer scuze celor care au inventat lucruri despre mine sau au exagerat povești despre mine. Niciodată nu am spus cuiva că dacă îmi oferă favoruri sexuale îi voi ajuta cariera, niciodată", a spus el fostului jurnalist britanic Dan Wootton, în mai 2024. În luna mai, Spacey a primit un premiu pentru întreaga carieră la un eveniment de la Cannes, Franța, în cadrul căruia a descris ultimii ani ca fiind „provocatori".