Dieta Keto vine cu mari dezavantaje: Proteinele animale pot fi periculoase pentru persoanele de peste 55 de ani
Postat la: 23.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Proteinele au fost promovate intens în ultima perioadă drept ingredientul-minune pentru sănătate, energie și masă musculară. Însă un studiu recent ridică semne de întrebare asupra efectelor pe termen lung ale dietelor bogate în proteine, în special pentru adulții de peste 55 de ani. Cercetătorii avertizează că, dincolo de beneficiile evidente, aportul excesiv poate avea consecințe serioase pentru inima acestora.
Un studiu publicat în The Journal of Nutrition, Health and Aging a analizat datele a aproape 20.000 de participanți pentru a examina legătura dintre consumul ridicat de proteine și apariția evenimentelor cardiovasculare majore. Autorii au descoperit că adulții de peste 55 de ani care consumau peste 1,8 g/kg corp/zilnic sau mai mult de proteine aveau un risc cu 36% mai mare de infarct, accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă sau deces din cauze cardiovasculare. În schimb, pentru cei sub 55 de ani, nu a existat nicio asociere semnificativă între aportul de proteine și riscul cardiovascular.
„Proteinele rămân esențiale pentru menținerea masei musculare și a forței pe măsură ce îmbătrânim, dar există o limită superioară a beneficiilor, în special pentru adulții mai în vârstă", explică cercetătorii, potrivit eatingwell.com. Analiza a folosit date din UK Biobank, un vast registru medical ce cuprinde informații despre peste 500.000 de persoane. În studiu au fost incluși 19.420 de participanți care nu aveau antecedente de boli cardiovasculare sau renale. Vârsta mediană a fost de 54 de ani, iar aproape 73% dintre participanți erau femei. Aproximativ jumătate erau sub 55 de ani, iar cealaltă jumătate peste această vârstă.
Studiul a monitorizat participanții timp de 13,2 ani, luând în considerare factori precum sexul, indicele de masă corporală, tensiunea arterială și nivelul de activitate fizică. Consumul ridicat de proteine a fost definit ca peste 1,8 g/kg corp/zi, mult peste recomandarea generală de 0,8-1,0 g/kg. Rezultatele au arătat că dietele bogate în proteine erau asociate cu un risc crescut de evenimente cardiovasculare majore: 43% pentru insuficiență cardiacă, 50% pentru infarct, 73% pentru deces cardiovascular și 39% pentru deces din orice cauză.
Cercetătorii sugerează că această relație poate fi explicată de creșterea nivelului aminoacizilor cu lanț ramificat, asociați cu inflamație și stres oxidativ, și de producția de TMAO (trimetilamină N-oxid), un compus legat de ateroscleroză, care se acumulează mai greu odată cu vârsta. Studiul nu înseamnă că proteinele trebuie evitate, ci că aportul trebuie ajustat în funcție de vârstă și nevoi individuale. Specialiștii recomandă ca adulții să consume între 0,8 și 1,0 g/kg corp pe zi, iar pentru cei peste 55 de ani, uneori între 1,0 și 1,2 g/kg, pentru menținerea masei musculare.
De asemenea, calitatea proteinelor este esențială. Dieta ar trebui să includă mai multe proteine vegetale, cum ar fi fasole, linte, nuci și semințe, alături de surse animale, pentru un efect pozitiv asupra sănătății inimii. Nu trebuie uitat nici rolul altor factori: activitatea fizică regulată, menținerea unei greutăți sănătoase și controlul tensiunii arteriale rămân esențiale pentru prevenirea bolilor cardiovasculare. „Dacă ai peste 55 de ani și consumi mai mult de 1,8 g/kg de proteine pe zi, este recomandat să discuți cu un nutriționist sau medic pentru a evalua dacă nivelul este potrivit pentru tine", subliniază cercetătorii.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cristela Georgescu, victima unei farse la telefon: "Pavel vă cheamă? Ce frumos..."
Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, Calin Georgescu, a fost ținta unei farse telefon ...
-
Recomandările nutriționiștilor: Cele cinci alimente de evitat după 50 de ani
Nutriționiștii recomanda limitarea anumitor alimente de evitat dupa 50 de ani pentru imbatranire sanatoasa. Alimentele p ...
-
De la strălucirea Oscarului, la nopți petrecute pe unde apucă: drama unui celebru actor de la Hollywood
Nici macar actorii de renume, laureați ai premiului Oscar, nu sunt feriți de dificultați, iar una dintre figurile proemi ...
-
Se pregătește o tranzacție care va schimba total industria de streaming: Se naște un adevărat colos, care va domina autoritar piața
Warner Bros Discovery a primit oferte preliminare de cumparare de la rivalii Paramount Skydance, Comcast și Netflix, a d ...
-
Cafeaua, mai sănătoasă decât credeam: Compușii care pot reduce riscul de boli grave
Cafeaua provine din fructele procesate ale speciilor Coffea și este consumata inca din secolul al XV-lea. Industria glob ...
-
Minciuna cu uleiul de măsline că "e mai sănătos decat untura". Adevărul e fix pe dos!
Uleiul de masline a fost impins, ani la rand, pe un piedestal pe care nu l-a cerut și nici nu-l merita. L-ai vazut peste ...
-
Cât timp îți ia să adormi poate spune multe despre sănătatea ta
A adormi foarte repede nu este intotdeauna un lucru bun, la fel cum nici a adormi foarte greu nu e ideal. Iata intervalu ...
-
O pensionară s-a rănit în timp ce făcea patul și a cerut despăgubiri de 56.000 de euro. „Ce diferență e între mine și un fotbalist?"
O femeie din sudul Austriei s-a ranit in timp ce iși facea patul și a solicitat despagubiri de 56.000 de euro de la asig ...
-
„Sunt însărcinată cu AI-ul meu". Lumea surprinzătoare a relațiilor om-chatbot
Tot mai mulți utilizatori de inteligența artificiala dezvolta relații care depașesc limitele convenționale ale interacți ...
-
Primul prieten al omului nu a fost câinele sau pisica, ci un animal viclean la care nu te-ai fi așteptat. Săpăturile arheologice confirmă legătura emoționantă
Specialiștii susțin ca vulpea a fost cel mai bun prieten al omului inainte de domesticirea cainilor și a pisicilor. Acea ...
-
Animalele de companie simt cancerul, infecțiile și crizele epileptice înainte ca simptomele să le descopere medicii
Exista numeroase cazuri in care proprietarii de animale de companie, fara sa banuiasca nimic, au aflat ca au o problema ...
-
Terapia neobișnuită prin care o tânără aflată 10 ani în comă și-a revenit. Mama: „Toate eforturile și oboseala au meritat"
Dupa zece ani in care medicii și-au pierdut speranța, o tanara din China a reușit sa-și recupereze treptat conștiința, d ...
-
Avertismentul autorităților cu privire la trendul periculos de slăbit ce bagă tinerii în spital: "Uiți că există mâncare"
Un supliment promovat intens pe rețelele de socializare sub numele de „Molecule" a devenit rapid un trend periculo ...
-
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat sezonul 8 Asia Express. Ei au spus ce fac cu marele premiu
În cursa pentru marele premiu au intrat Alexandru Ion & Ștefan Floroaica și Gabi Tamaș și Dan Alexa. Cele doua ...
-
Imagini virale cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială după numai câțiva pași
Primul robot umanoid al Rusiei, dotat cu inteligența artificiala, s‑a prabușit pe scena in timpul debutului sau oficial ...
-
Nu mai scapi de praful din casă? O sa te surprindă să afli de unde provine de fapt. Iata ce ai de facut ca sa scapi de el
Nivelurile de poluanți din aerul interior sunt adesea de doua pana la cinci ori mai mari decat cele din aerul exterior, ...
-
"Retro Walking" revine: de ce este atât de benefic să mergi înapoi si cum poti scapa de durerile acute de coloană
Mersul inapoi, sau "Retro Walking" iși trage radacinile din practici stravechi. Aceasta tehnica simpla, dar incredibil d ...
-
O melodie country generată de Inteligență Artificială (IA) ocupă primul loc în topul de specialitate Billboard
Odata cu progresele tehnologice ale AI, multe dintre "compozitiile muzicale" sunt aproape imposibil de distins de cele r ...
-
Cât a slăbit Dan Alexa după Asia Express și după un divorț: "Aveam 92 de kilograme când am plecat, am slăbit foarte mult"
Dan Alexa a avut parte de o schimbare spectaculoasa de imagine dupa participarea la Asia Express 2025. Fostul fotbalist ...
-
Mai puțin de 6 ore pe noapte îți pot scurta viața cu 15 ani. Orele pierdute de somn în timpul săptămânii nu pot fi recuperate în weekend
Orele de somn pierdute in timpul saptamanii nu pot fi "recuperate" dormind mai mult in weekend, avertizeaza specialiștii ...
-
Auzim tot mai des despre "Rezistența la insulină": Cum o poți recunoaște și care sunt cauzele
Rezistența la insulina este una dintre cele mai frecvente probleme de sanatate din ultimii ani, afectand tot mai mulți r ...
-
Manelistul Dani Mocanu, condamnat definitv la închisoare
Cantarețul de manele Dani Mocanu a primit o condamnare definitiva la 4 ani de inchisoare. Hotararea a fost pronunțata jo ...
-
„E ok să mergi beat pe bicicletă, nu?" - cea mai tare carte de cutură auto de pe piata
Christoph Flittner, un instructor auto din districtul Erding, Germania, a devenit un adevarat fenomen online. Cu aproape ...
-
Jador s-a enervat și a plecat de pe scenă în timpul concertului. Si-au batut joc de el
Jador a trecut prin momente neplacute in timpul unui concert susținut in Olanda. La scurt timp dupa ce a urcat pe scena ...
-
Si, totusi a existat! „Giganta Mărilor" - femeia pe care istoria n-a putut s-o prindă
Se spune ca intr-un secol in care oamenii erau masura tuturor lucrurilor, s-a ivit o femeie care nu putea fi masurata. N ...
-
Marea greșeală pe care o faci dacă păstrezi laptele pe ușa frigiderului
Deși frigiderele sunt proiectate cu spații dedicate - alveole pentru oua, locuri pentru sticlele de lapte sau unt, care ...
-
Nu te-ai fi gandit ca asta e cea mai bună brânză pentru oase puternice si sanatate maximă
Din pacate, osteoporoza reprezinta o amenințare reala pentru femeile și barbații mai in varsta. Este o boala care se dez ...
-
Nu mai combina aceste medicamente cu cafea. Efectele adverse apar în scurt timp și se dublează toxicitatea
Chiar și o singura ceașca de cafea poate influența modul in care organismul absoarbe sau metabolizeaza anumite medicamen ...
-
Tiganii au furat acoperișul din cupru al vilei din Herculane în care a locuit împărăteasa Elisabeta "Sissi" a Austriei!
Vila Elisabeta din Herculane este unul dintre cele mai cunoscute monumente din stațiune și poarta numele celebrei person ...
-
Vitamina C nu ajută la răceală - arată un nou studiu. În schimb provoacă probleme renale grave
Deși vitamina C este esențiala pentru funcționarea normala a sistemului imunitar, studiile arata ca suplimentele nu prev ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu