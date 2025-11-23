Dieta Keto vine cu mari dezavantaje: Proteinele animale pot fi periculoase pentru persoanele de peste 55 de ani

Proteinele au fost promovate intens în ultima perioadă drept ingredientul-minune pentru sănătate, energie și masă musculară. Însă un studiu recent ridică semne de întrebare asupra efectelor pe termen lung ale dietelor bogate în proteine, în special pentru adulții de peste 55 de ani. Cercetătorii avertizează că, dincolo de beneficiile evidente, aportul excesiv poate avea consecințe serioase pentru inima acestora.

Un studiu publicat în The Journal of Nutrition, Health and Aging a analizat datele a aproape 20.000 de participanți pentru a examina legătura dintre consumul ridicat de proteine și apariția evenimentelor cardiovasculare majore. Autorii au descoperit că adulții de peste 55 de ani care consumau peste 1,8 g/kg corp/zilnic sau mai mult de proteine aveau un risc cu 36% mai mare de infarct, accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă sau deces din cauze cardiovasculare. În schimb, pentru cei sub 55 de ani, nu a existat nicio asociere semnificativă între aportul de proteine și riscul cardiovascular.

„Proteinele rămân esențiale pentru menținerea masei musculare și a forței pe măsură ce îmbătrânim, dar există o limită superioară a beneficiilor, în special pentru adulții mai în vârstă", explică cercetătorii, potrivit eatingwell.com. Analiza a folosit date din UK Biobank, un vast registru medical ce cuprinde informații despre peste 500.000 de persoane. În studiu au fost incluși 19.420 de participanți care nu aveau antecedente de boli cardiovasculare sau renale. Vârsta mediană a fost de 54 de ani, iar aproape 73% dintre participanți erau femei. Aproximativ jumătate erau sub 55 de ani, iar cealaltă jumătate peste această vârstă.

Studiul a monitorizat participanții timp de 13,2 ani, luând în considerare factori precum sexul, indicele de masă corporală, tensiunea arterială și nivelul de activitate fizică. Consumul ridicat de proteine a fost definit ca peste 1,8 g/kg corp/zi, mult peste recomandarea generală de 0,8-1,0 g/kg. Rezultatele au arătat că dietele bogate în proteine erau asociate cu un risc crescut de evenimente cardiovasculare majore: 43% pentru insuficiență cardiacă, 50% pentru infarct, 73% pentru deces cardiovascular și 39% pentru deces din orice cauză.

Cercetătorii sugerează că această relație poate fi explicată de creșterea nivelului aminoacizilor cu lanț ramificat, asociați cu inflamație și stres oxidativ, și de producția de TMAO (trimetilamină N-oxid), un compus legat de ateroscleroză, care se acumulează mai greu odată cu vârsta. Studiul nu înseamnă că proteinele trebuie evitate, ci că aportul trebuie ajustat în funcție de vârstă și nevoi individuale. Specialiștii recomandă ca adulții să consume între 0,8 și 1,0 g/kg corp pe zi, iar pentru cei peste 55 de ani, uneori între 1,0 și 1,2 g/kg, pentru menținerea masei musculare.

De asemenea, calitatea proteinelor este esențială. Dieta ar trebui să includă mai multe proteine vegetale, cum ar fi fasole, linte, nuci și semințe, alături de surse animale, pentru un efect pozitiv asupra sănătății inimii. Nu trebuie uitat nici rolul altor factori: activitatea fizică regulată, menținerea unei greutăți sănătoase și controlul tensiunii arteriale rămân esențiale pentru prevenirea bolilor cardiovasculare. „Dacă ai peste 55 de ani și consumi mai mult de 1,8 g/kg de proteine pe zi, este recomandat să discuți cu un nutriționist sau medic pentru a evalua dacă nivelul este potrivit pentru tine", subliniază cercetătorii.