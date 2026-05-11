Cunoscută prezentatoare vorbește despre modul în care a fost abuzată fizic și psihic timp de doi ani

O cunoscută jurnalistă de la Digi FM a găsit puterea să vorbească despre drama pe care a trăit-o timp de doi ani. Aceasta a povestit că a fost implicată într-o relație toxică fiind abuzată fizic și psihologic. Oana Zamfir recunoaște că experiența a marcat-o pe viață. Totul s-a întâmplat în urmă cu mai mulți ani, atunci când a venit și avea puțin peste 20 de ani. S-a îndrăgostit de un bărbat pe care acum îl poate identifica drept misogin. Relația cu fostul partener de viață a fost una abuzivă, în care acesta o lovea, însă fără să o „bată crunt".

„Am trecut prin doi ani în care am fost abuzată fizic și eu nu-mi dădeam seama că este în neregulă. Lucram la radio pe vremea aia. Am venit la radio cu o vânătaie, pentru că m-a lovit cu mâna de tocul ușii. Mi-a dat cu mâna de tocul ușii. Eu mă și învinețesc foarte ușor. Și îmi amintesc că m-a văzut șefa mea de atunci, m-a luat în birou și mi-a zis: ce-i cu vânătaia pe mâna ta? Și eu am zis, nu știu, am căzut în baie. Sau ceva. Oricum, eu sunt genul care se accidentează pe suprafețe plane, singură în casă, n-am nevoie de ajutor. Și mi-a zis: așa se numește mai nou? Și mi-am dat seama că nu sunt o bună mincinoasă. Și mi-a zis: să-mi spui dacă ai nevoie de ceva. Evident că nu Dar, dincolo de asta, când am fost atinsă fizic, că bătăi crunte nu au existat... Să ne înțelegem, nu vreau să denaturez realitatea câtuși de puțin. Cred că mai degrabă a fost abuzul psihologic, ăla în care la 20 și ceva de ani, tu fiind singură în București. Auzi în fiecare zi replici de genul: eu te-am făcut cine ești azi, datorită mie ești unde ești acum, pune mâna și fă școala de șoferi, ia-ți permisul, că eu am nevoie de o femeie să mă ducă din punctul A în punctul B, oricum eu îți dau mașina, că tu n-ai nevoie de nimic, ce îți trebuie ție să muncești, eu îți dau bani, doar cere-mi. Și lucruri de genul acesta", a povestit Oana Zamfir în podcastul „Vorbitorincii'.

Jurnalista spune că venea la muncă încercând să ascundă totul, dar era afectată și îi era mereu frică. În final și-a dat seama că suferea de sindromul Stockholm. Și-a dat seama de acest lucru după ce bărbatul a părăsit-o. Atunci a realizat că era dependentă emoțional de el. „Am venit la radio cu o viață care părea normală, dar în interior era o luptă continuă. Este greu de explicat cât de mult te poate marca o astfel de experiență. Doi ani și jumătate am stat. Și n-aș fi plecat de acolo dacă tot el nu ar fi făcut o boacănă. S-a îndrăgostit de alta și s-a dus. Și cineva mi-a spus atunci: băi, bucură-te, pentru că ți-a făcut un mare bine. Problema este că am experimentat pe pielea mea sindromul Stockholm. Mie jumătate de an mi-a fost greu să merg pe stradă. Și îmi amintesc că primul atac de panică l-am făcut în noua mea casă, că evident că m-am mutat, când s-a ars un bec. Și aveam senzația că fără el nu puteam să schimb un bec în casă", a mai povestit Oana Zamfir.

"Nu puteam identifica punctul sau momentul în care omul acela mă făcuse dependentă de el. A fost absolut cumplit. Pot să vă spun un moment pe care nu o să-l uit în viața mea. Un moment în care m-a închis în cameră. A smuls telefonul fix, că pe vremea aia încă mai erau telefoane fixe, l-a aruncat, a trântit ușa. Și mi-a spus: acum sună-l pe taică-tu, sună pe cine vrei tu. Hai să văd, poți să suni? Și m-a închis acolo câteva ore, nu am putut să ies din cameră. Până când au venit prietena mea cu iubitul ei și au început să claxoneze în fața blocului pentru că și-au dat seama că nu puteau da de mine", a declarat Oana Zamfir. Jurnalista mai spune că în prezent este într-o altă relație care datează de șapte ani, iar actualul partener de viață o respectă ca om, dar și profesional.