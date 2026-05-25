Metoda scandinavă de somn a devenit "virală". Cum te asiguri că ai parte de odihna pe care ți-o dorești
Postat la: 25.05.2026 |
O tehnică simplă din nordul Europei promite să transforme odihna în cuplu o nouă modă. „Metoda scandinavă" oferă soluția care păstrează intimitatea, în timp ce îmbunătățește și calitatea somnului, făcându-l mai odihnitor și mai plăcut.
Motivele pentru care somnul de proastă calitate este atât de răspândit sunt numeroase, iar pentru unii oameni problema ține de detalii aparent minore, dar deranjante. Michelle Polizzi a declarat pentru revista Reader's Digest că totul s-a schimbat pentru ea când a început să folosească așa-numita metodă scandinavă de somn.
Metoda scandinavă de somn este o formă de co-sleeping (dormit în același pat) în care fiecare partener are propria plapumă. Practica face parte de mult timp din cultura țărilor nordice, inclusiv Islanda și Norvegia, dar este întâlnită și în alte state europene precum Austria și Germania. Abordarea pornește dintr-o filosofie practică, centrată pe bunăstare, în care fiecare își prioritizează confortul fără ca acest lucru să creeze tensiuni în cuplu.
Metoda scandinavă de somn previne celebra problemă a „furatului de pătură" care apare inevitabil atunci când doi oameni împart aceeași plapumă. Însă beneficiile sunt mai multe, multe dintre ele susținute și de studii științifice. Temperatura joacă un rol esențial în ciclul somnului. Corpul își modifică temperatura în funcție de etapele somnului, iar orice perturbare poate duce la treziri nocturne.
În plus, unii oameni dorm mai „cald", în timp ce alții au tendința de a simți frig și au nevoie de o plapumă mai groasă. Metoda scandinavă ține cont de aceste diferențe, permițând fiecăruia să își aleagă plapuma potrivită. Deși ideal ar fi să mergem la culcare și să ne trezim la aceleași ore, în realitate acest lucru variază de la o zi la alta. De multe ori, partenerii au programe diferite de somn. Atunci când partenerul se bagă în pat sau se ridică la baie, ori se întoarce, nu mai ridică marginea păturii comune, evitând acel curent de aer rece care întrerupe somnul profund.
Metoda scandinavă permite fiecăruia să își respecte propriul ritm fără a-l deranja pe celălalt, spre deosebire de o singură plapumă comună care poate crea disconfort. Dormitul în același pat are beneficii psihologice importante, inclusiv creșterea intimității și a conexiunii emoționale în cuplu. Cuplurile căsătorite care dorm împreună (dacă au o organizare potrivită a somnului) pot avea și un somn REM mai bun, asociat cu memorie mai bună, sănătate mintală și longevitate.
Totuși, atunci când somnul este de proastă calitate, aceste beneficii dispar. Unele cupluri ajung chiar la așa-numitul „divorț de pat", adică dormitul în paturi sau camere separate pentru a-și proteja odihna. Stilul scandinav oferă o variantă de mijloc: păstrează dormitul împreună, dar cu un nivel ridicat de personalizare pentru fiecare partener.
Folosește două plapume similare. Pune-le una lângă alta pe patul matrimonial. Alege huse de pilotă identice pentru ca patul să arate ordonat atunci când este făcut. Cuplurile cu preferințe diferite pot alege pilote diferite ca grosime (de exemplu una mai groasă și una mai subțire), păstrând totuși același aspect general al patului. Scandinavii obișnuiesc uneori să împăturească pilotele în două, pe lungime, creând un fel de „taco" de puf în care te poți cuibări complet.
