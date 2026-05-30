Manuscrisul pierdut al Regelui Arthur a apărut după 700 de ani. Se vinde la un preț exorbitant

Manuscrisul pierdut al Regelui Arthur, o carte păstrată în colecții private aproape 700 de ani, va fi scos la licitație la Londra. Documentul care este considerat unul dintre cele mai timpurii texte care povestesc aventurile Regelui Arthur, ale Cavalerilor Mesei Rotunde și căutarea Sfântului Graal este „aproape necunoscut" chiar și pentru mulți specialiști.

Experții spun că documentul este una dintre cele mai vechi versiuni cunoscute ale legendelor arthuriene. Acesta ar putea fi vândut pentru până la 2,7 milioane de dolari, arată CNN.

Când a fost scrisă cartea

Manuscrisul, cunoscut sub numele de „Clermont-Tonnerre Grail", a fost scris între anii 1290 și 1310 în franceza veche și face parte din celebrul ciclu medieval „Lancelot-Grail". Documentul este considerat unul dintre cele mai timpurii texte care povestesc aventurile Regelui Arthur, ale Cavalerilor Mesei Rotunde și căutarea Sfântului Graal. Potrivit casei de licitații Christie's, manuscrisul nu a fost expus public niciodată și nici studiat în profunzime până acum.

Scrisă pe pergament

Cartea medievală este scrisă pe pergament și conține 126 de ilustrații bogate decorate cu foiță de aur. Printre imaginile cele mai spectaculoase apar scene cu Merlin schimbându-și forma, inclusiv transformarea într-un cerb uriaș, dar și episoade clasice cu Arthur și cavalerii săi. Specialiștii spun că manuscrisul oferă o imagine rară asupra modului în care erau prezentate legendele arthuriene în Evul Mediu, cu mult înainte ca poveștile să fie reinterpretate în literatura modernă și la Hollywood.

Experții de la Christie's spun că documentul are o proveniență extrem de bine documentată și a trecut prin mâinile mai multor personaje fascinante de-a lungul secolelor. Printre foștii proprietari s-ar fi numărat un cavaler din secolul al XV-lea, un pasionat colecționar medieval și industriașul francez Jean Lebaudy, decorat pentru fapte de eroism în ambele războaie mondiale.

Manuscrisul este păstrat într-o copertă de catifea verde adăugată în secolul al XVII-lea, cu inscripția aurită „Roman de Artus".

Licitația are loc la Londra

Potrivit lui Eugenio Donadoni, directorul departamentului de manuscrise medievale și renascentiste de la Christie's, documentul este „aproape necunoscut" chiar și pentru mulți specialiști. Acesta spune că există doar trei manuscrise similare aflate încă în colecții private și că exemplarul scos acum la licitație este cel mai vechi dintre ele.

„Este o redescoperire extraordinară a uneia dintre cele mai importante povești medievale occidentale", a explicat Donadoni.

Poveștile despre Regele Arthur, Merlin și Cavalerii Mesei Rotunde rămân unele dintre cele mai influente mituri ale culturii occidentale. De-a lungul secolelor, ele au inspirat cărți, filme, seriale, jocuri video și studii academice, iar interesul pentru artefactele medievale autentice legate de legenda arthuriană continuă să crească în rândul colecționarilor și muzeelor.

Licitația organizată de Christie's va avea loc la Londra pe 8 iulie și este așteptată să atragă atât instituții culturale, cât și colecționari privați din întreaga lume.

Legenda regelui Arthur

Este un mit central al literaturii britanice, axat pe un conducător idealizat din secolul al V-lea care a unit regatele. Povestea îmbină elemente magice cu teme precum onoarea, trădarea și căutarea Sfântului Graal.

Etapele principale ale legendei includ:

Sabia din piatră: Arthur își dovedește dreptul la tronul Camelotului smulgând o sabie magică (Excalibur) dintr-o stâncă, devenind astfel regele legitim al Angliei.

Cavalerii Mesei Rotunde: Cu ajutorul vrăjitorului Merlin, Arthur unește cei mai bravi războinici ai regatului pentru a menține pacea.

Camelot și Graalul: La curtea sa de la Camelot, domnește o perioadă de prosperitate, marcată însă de căutarea mistică a Sfântului Graal și de povestea de dragoste dintre regina Guinevere și cavalerul Lancelot.