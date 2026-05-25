Androizii care dansează K-pop se pregătesc de un turneu mondial. S-a deschis primul parc tematic din lume

Primul parc tematic de roboți din lume s-a deschis la Seul. Acesta se numește Galaxy Robot Park, este în districtul Gangdong, are 16.500 de metri pătrați și a fost inaugurat la începutul acestei luni. Vizitatorii pot asista la adevărate spectacole de muzică sau meciuri de box.

Proiectul a fost dezvoltat de o firmă de tip „enter-tech", Galaxy Corporation, care reprezeintă mai multe vedete coreene, precum actorul Song Kang-ho, G-Dragon sau Taemin din grupul Shinee, potrivit The Guardian. Nu este prima experiență în care K-pop-ul a servit în diferite testare. Un exemplu este trupa Aespa, care combină membri reali cu avatare virtuale. De asemenea, există și trupe de băieți complet virtuale, precum Plave.

Cei care ajung în parcul tematic pot să vadă pe scena principală patru roboți umanoizi de mărimea unui copil care dansează extrem de bine, mișcările fiind de o fluiditate surprinzătoare. Printre piesele alese pentru spectacol se numără „Home Sweet Home" de G-Dragon sau „Advice and Idea" de Taemin.

Cei care aleg să viziteze Galaxy Robot Park sunt întâmpinați de roboți-valet. Alții (câini robotici) se plimbă liniștiți prin parc. Un braț robotic care are un dispozitiv ce imită fața desenează portrete și vorbește cu clienții în timp ce lucrează. De asemenea, există și roboți umanoizi luptători. Amatorii pot asista la meciuri de box, dar pot și controla roboții printr-un sistem de oglindire în timp real.

Reprezentanții Galaxy Corporation doresc să organizeze între trei și șase astfel de concerte K-pop pe zi. Planul este ca în viitor, roboții să susțină spectacole în locuri greu accesibile pentru artiștii umani, inclusiv în zone de război. Există și posibilitatea ca spectacolele să fie simultan în mai multe țări, pentru că toți roboții din rețea preiau coregrafiea programată o singură dată.

„Până la sfârșitul acestui an, intenționăm să îi ducem într-un turneu mondial.", a declarat Choi Yong-ho, directorul executiv al companiei. Cha Woo-jin,criticul muzical, se întreabă dacă publicul din lume va deveni amator de astfel de spectacole. Acesta spune că adevărata provocare este dacă roboții vor fi capabili să reproducă legătura emoțională cu fanii. „Dacă ai pune un robot într-un muzeu dedicat lui Elvis, fanii ar fi dezgustați. Dar K-pop-ul este un model de prezentare vizuală, așa că roboții par mai puțin străini.", a spus criticul.