Ce cotă are România la Eurovision pe Polymarket și la casele de pariuri. Alexandra Căpitănescu, șanse reale să câștige competiția

Eurovision Song Contest 2026 se apropie de finală, iar România începe să urce în clasamentele realizate de casele de pariuri și platformele specializate în predicții. Reprezentată de Alexandra Căpitănescu cu piesa „Choke Me", țara noastră este văzută în prezent drept una dintre surprizele ediției din acest an.

Potrivit platformei Polymarket, România ocupă locul 5 în clasamentul șanselor la câștigarea Eurovision 2026, cu un procent estimat de 5%. În fața României se află Finlanda, Grecia, Australia și Israel. Și alte platforme specializate plasează România în zona favoritelor. Pe Oddschecker, delegația României este cotată pe locul 6 înaintea finalei, în timp ce Eurovisionworld plasează România pe poziția a cincea, tot cu aproximativ 5% șanse de victorie.

Finlanda rămâne însă marea favorită a competiției în toate clasamentele importante dedicate Eurovisionului. Piesa „Liekinheitin", interpretată de Linda Lampenius și Pete Parkkonen, conduce detașat în topurile caselor de pariuri. Potrivit Eurovisionworld, Finlanda are între 43-50% șanse de câștig, mult peste restul concurenților. Piesa „Choke Me", interpretată de Alexandra Căpitănescu, a atras atenția încă din etapa Selecției Naționale datorită mesajului emoțional și conceptului scenic. Melodia vorbește, într-un limbaj metaforic, despre presiunea emoțională, anxietate și lupta cu propriile vulnerabilități.

Alexandra Căpitănescu a devenit cunoscută publicului larg după ce a câștigat Vocea României în 2023. Artista are un profil atipic pentru scena pop: este absolventă a Facultății de Fizică și urmează un master în fizică medicală. Finala Eurovision 2026 are loc pe 16 mai, la Viena, și reunește 25 de țări. România încearcă să obțină unul dintre cele mai bune rezultate din ultimii ani, după ce cele mai importante performanțe din istoria participării au fost locurile trei obținute de Luminița Anghel și Sistem în 2005, respectiv de Paula Seling și Ovi în 2010.