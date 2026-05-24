Dan Negru dezvăluie ce îi propunea Horia Moculescu atunci când îl suna

Dan Negru rămâne unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din România, iar emisiunea „Jocul cuvintelor", difuzată la Kanal D România, continuă să înregistreze un succes uriaș de audiență. La peste patru ani de la debut, show-ul a ajuns la cifre impresionante: 1.860 de concurenți au intrat până acum în competiție, iar în cele 372 de ediții difuzate au fost găsite mai mult de 26.000 de cuvinte.

Noul sezon al emisiunii „Jocul cuvintelor cu Dan Negru" începe din 23 mai 2026 și va putea fi urmărit în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 23:00.

„Mă suna adesea Horia Moculescu să-mi propună definiții"

Într-un interviu acordat publicației Libertatea, prezentatorul TV a vorbit despre succesul formatului, despre emoțiile concurenților și despre lucrurile mai puțin cunoscute din spatele camerelor de filmat. Printre cele mai surprinzătoare dezvăluiri făcute de Dan Negru s-a numărat și legătura specială pe care o avea cu Horia Moculescu.

Prezentatorul a povestit că celebrul compozitor îl contacta frecvent pentru a-i propune definiții și jocuri de cuvinte care ulterior ajungeau în emisiune.

„Noi toți! Echipa mea este formidabilă, expertă în tot ce însemna cuvinte românești. Mă suna adesea Horia Moculescu să-mi propună definiții. Pe unele chiar le-am inclus în emisiune", a declarat Dan Negru pentru sursa citată.

Vedeta Kanal D spune că succesul emisiunii vine tocmai din simplitatea formatului și din faptul că publicul se regăsește ușor în concurenții care ajung în platou.

„Singura întrebare la care nu am știut niciodată să răspund este «De ce de 30 de ani emisiunile tale au succes?». Și eu am stat mult pe gânduri și n-am găsit răspunsul. Poate doar că îngerașul meu are influență acolo sus. «Jocul cuvintelor» e un quiz show foarte simplu de înțeles, atractiv prin dinamică, adrenalină și concurenți în care publicul se regăsește", a mai spus el.

Despre presiunea pe care mulți participanți o resimt atunci când ajung în fața camerelor de filmat

Dan Negru a vorbit și despre presiunea pe care mulți participanți o resimt atunci când ajung în fața camerelor de filmat, chiar dacă în viața de zi cu zi sunt oameni extrem de bine pregătiți.

„Au fost mulți concurenți care m-au impresionat. Am întâlnit zeci de oameni isteți, cu diplome, doctorate, care se pierd brusc în fața unor cuvinte simple. Aș face o teză de doctorat despre cum un om în toată firea, cu toate diplomele la el, se pierde dintr-o dată! Emoția și lumina reflectoarelor pot încurca un om care, de obicei, are răspunsurile la el", a adăugat celebrul prezentator TV.

Prezentatorul consideră că, de multe ori, norocul joacă un rol mai important decât pregătirea academică.

„Clar cel norocos! Cunosc oameni foarte inteligenți care nu și-au găsit drumul, pentru că, inteligenți fiind, l-au judecat și cântărit prea mult. Și cunosc «nebuni» care s-au aruncat fără întrebări pe un drum. Și au reușit! Cred că pe aceștia destinul îi iubește mai mult", mai spune acesta.