E nebunie în Italia - Copilul cu trei părinți: o mamă și doi tătici. Decizia istorică în instanță care a împărțit lumea în două

Postat la: 13.05.2026 |

O hotărâre a unei instanţe din Italia i-a acordat unui copil în vârstă de patru ani dreptul de a avea trei părinţi recunoscuţi legal - doi taţi şi o mamă - într-o hotărâre istorică, care a stârnit nemulţumirea conservatorilor catolici, informează Reuters.

Decizia a fost anunţată marţi de mai multe companii mass-media italiene şi confirmată de Pasqua Manfredi, avocata unuia dintre cei doi taţi ai băiatului. Copilul s-a născut în Germania şi locuieşte acolo alături de cei doi bărbaţi, care formează un cuplu şi sunt căsătoriţi, unul dintre ei fiind părintele biologic, care l-a conceput împreună cu o femeie, o bună prietenă a cuplului. Tatăl non-biologic, care este italo-german, a adoptat apoi copilul în conformitate cu legislaţia germană, dar a solicitat ca acea adopţie să fie recunoscută şi în Italia.

O autoritate locală i-a respins iniţial cererea, suspectând că băiatul s-a născut în urma unei sarcini duse la termen de o mamă-surogat în străinătate - o practică pe care Guvernul conservator al Italiei a incriminat-o. Curtea de Apel din oraşul Bari, din sudul Italiei, a anulat însă decizia, acceptând argumentul că nu au existat aranjamente privind o sarcină-surogat în acea familie. Hotărârea, care este definitivă, înseamnă că Italia, la fel ca Germania, acceptă faptul că băiatul are doi taţi recunoscuţi legal şi o mamă.

"Nu a fost vorba despre nicio înţelegere secretă privind maternitatea surogat; este vorba despre un caz în care trei oameni doresc cu toţii să fie părinţii acestui copil, iar instanţa a recunoscut acest lucru", a declarat avocata Pasqua Manfredi pentru Reuters. Hotărârea datează din ianuarie, însă a fost făcută publică în mai în contextul în care Italia a marcat recent cea de-a zecea aniversare a votului pozitiv al Parlamentului privind legalizarea uniunilor între persoane de acelaşi sex.

Pro Vita & Famiglia, o asociaţie catolică ce militează pentru ceea ce ea numeşte valorile tradiţionale ale familiei, a condamnat hotărârea şi a afirmat că recunoaşterea legală a uniunilor între persoane de acelaşi sex "a răsturnat legislaţia familiei, expunând minorii la tot felul de experimente sociale şi ideologice".

