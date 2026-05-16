"Ia mai duceți-vă la origini!" spune Elena Cârstea către cei care au criticat negativ participarea Alexandrei Căpitănescu la Eurovision

Elena Cârstea a avut o reacție fermă după calificarea Alexandrei Căpitănescu în marea finală Eurovision 2026. Artista a transmis un mesaj direct pentru cei care au criticat piesa „Choke Me" și a subliniat că reprezentanta României merită apreciată pentru performanța obținută până acum. Declarațiile sale au provocat rapid numeroase reacții în mediul online.

Alexandra Căpitănescu a reușit să califice România în finala Eurovision 2026 cu piesa „Choke Me", însă momentul prezentat pe scena de la Viena a împărțit publicul în două tabere. În timp ce mulți au apreciat prestația artistei, alții au contestat alegerea României pentru competiția europeană.

"Fata asta trebuie susținută"

După valul de comentarii apărute online, Elena Cârstea a transmis un mesaj categoric pe Facebook și și-a arătat susținerea pentru tânăra artistă, despre care spune că are șanse reale să câștige trofeul.

„Am ascultat cu atenție piesa Alexandrei, are un imens talent și șanse mari să câștige. Toți împăiații care își dau cu părerea negativ mai duceți-vă la origini. Eu spun că fata asta trebuie susținută și apreciată pentru tot ce a făcut până acum. Mult succes și ai câștigat un fan!", a transmis Elena Cârstea pe Facebook.

Mesajul artistei a stârnit numeroase reacții în mediul online, mai ales după ce Alexandra Căpitănescu a reușit să impresioneze publicul și juriul în a doua semifinală Eurovision, desfășurată pe 14 mai la Viena.

"Mă simt copleșită de emoții."

La scurt timp după calificare, reprezentanta României a vorbit despre emoțiile uriașe trăite și le-a mulțumit celor care au susținut-o pe parcursul competiției.

„Mă simt copleșită de emoții. A fost atât de frumos, m-am simțit atât de bine pe scenă! O, Doamne! Vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru noi, pentru că ne-ați ales pe noi. Sperăm să vă placă și în finală și să ne votați. Vă iubim!", a fost declarația Alexandrei, după victoria de aseară, conform TVR.

Cele 25 de țări calificate în finala de sâmbătă, 16 mai, sunt: Albania, Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Israel, Italia, Lituania, Malta, Moldova, Norvegia, Polonia, România, Serbia, Suedia, Ukraina și Marea Britanie.