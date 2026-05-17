Un marocan s-a proclamat Rege al Elveției! Trucul juridic prin care își ridică acum un adevărat imperiu

Într-o țară care nu a avut niciodată o monarhie oficială, un bărbat de 31 de ani a decis că poate deveni chiar el Regele Elveției. Jonas Lauwiner, un marocan cu cetățenie elvețiană, fost tehnician devenit politician local, s-a autoproclamat în 2019 „Majestatea Sa, Regele și Împăratul Imperiului Lauwiner". Ceremonia a avut loc în biserica Nydegg din Berna și a inclus cor, clerici și o coroană din aur de 18 carate.

Imperiul construit pe o portiță legală

De atunci, povestea sa a atras atenția presei europene, fiind văzută ca un amestec de excentricitate, ingeniozitate juridică și ambiție personală. Jonas Lauwiner nu s-a oprit la o simplă încoronare simbolică, ci și-a construit un adevărat „imperiu", alcătuit din peste 148 de parcele de teren și 83 de bucăți de drum, care însumează aproximativ 117.000 de metri pătrați.

Toate acestea au fost obținute fără să plătească niciun franc, profitând de o portiță din legislația elvețiană care permite revendicarea terenurilor fără proprietar printr-o simplă solicitare depusă la consiliul local.

Totul a început când avea 20 de ani, după ce tatăl său elvețian i-a oferit o mică parcelă agricolă. În momentul în care a încercat să cumpere terenul vecin, a descoperit că acesta nu avea proprietar înregistrat, așa că l-a revendicat gratuit.

Acela a fost începutul „campaniilor" sale ulterioare, cum le numește chiar el, desfășurate prin verificarea atentă a registrelor funciare pentru identificarea altor terenuri abandonate pe care le putea trece pe numele său folosind aceeași chichiță legală.

Între fantezie teatrală și bătăi de cap pentru autorități

În prezent, „Regele Elveției" își interpretează rolul cu o seriozitate aproape teatrală. Are un „palat" amenajat într-o fostă fabrică de vopsele, o „legiune imperială" prezentă în videoclipuri de antrenament, o monedă proprie și uniforme militare aurite pentru aparițiile publice.

Jonas Lauwiner, marocanul care s-a autoproclamat Regele Elveției. FOTO: Instagram

Dincolo de spectacol însă, regatul său a devenit o problemă reală pentru autorități. Faptul că deține anumite porțiuni de drum îi permite să perceapă taxe de trecere sau întreținere, iar unele cantoane au început deja să propună modificări legislative pentru a bloca portița legală care i-a permis să își construiască rapid „imperiul", scrie okmagazine.ro.

Criticii îl consideră un oportunist, în timp ce susținătorii îl văd drept un om care a înțeles perfect sistemul. Jonas Lauwiner afirmă însă că este doar un „monarh simbolic", care nu dorește să submineze statul elvețian, ci doar să-și continue propriul proiect personal, transformat între timp într-o poveste națională despre limitele legii și imaginația unui singur om.